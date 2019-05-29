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Bir dönemin ünlü modeli Doğa Bekleriz'in yeni işi...

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.05.2019 13:46 | Son Güncelleme

Aynalı Tahir dizisiyle bir döneme damga vuran model Doğa Bekleriz artık bambaşka bir sektörde. Uzun zamandır ortalarda görünmeyen Bekleriz'in son hali bakın nasıl...

Bir dönemin ünlü modeli Doğa Bekleriz'in yeni işi...

2000'lerin başında Türkiye'nin en göz önünde modellerinden biriydi.

Bir dönem görüntüsünü beğenmediği ve 'kepçe' diye tanımladığı kulaklarını Japon yapıştırıcıyla yapıştırıp bir de üstüne sprey sıkarak hastanelik olunca magazin gündeminde ilk sıralara yükselmişti. Evet tahmin ettiğiniz gibi bir dönemin en ünlü modellerinden biri olan Doğa Bekleriz'den bahsediyoruz.

Uzun süredir ortalarda görünmeyen model Bekleriz; Aynalı Tahir dizisiyle şöhret olmuştu. 2001 ile 2006 yılları arasında birçok TV dizisinde ve Amerikalılar Karadeniz'de adlı bir filmde oynayıp ardından ise ortadan kaybolmuştu.

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Bir süre önce evlenip Mersin'e yerleşen Bekleriz bir yandan çocuğunu büyütüyor bir yandan da sahibi olduğu anaokulu ile ilgileniyor.

Zaman zaman günlük yaşamından kesitleri de Instagram sayfasından takipçileriyle paylaşıyor.

Artık anaokulu işleten bir dönemin ünlü modelinin işte son hali...

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
o eski halinden eser yok şimdi
teyze nine karışımı bişey olmuş hatun
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