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  4. Bir dönemin ünlü ismiydi! Kaya Olgar hayatını kaybetti

Bir dönemin ünlü ismiydi! Kaya Olgar hayatını kaybetti

26.11.2021 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

90'lı ve 2000'li yıllarda popüler olan manken, foto model ve oyuncu Kaya Olgar 57 yaşında hayatını kaybetti.

Bir dönemin ünlü ismiydi! Kaya Olgar hayatını kaybetti

1990'lı ve 2000'li yılların aranılan manken ve oyuncusu Kaya Olgar (57) hayatını kaybetti. Acı haberi organizatör Tuncay Erkul sosyal medya hesabından duyurdu. 22 senedir Muğla Köyceğiz Yeşilköy'de yaşayan Kaya Olgar'ın cenazesi bugün öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

KAYA OLGAR KİMDİR?

Bir dönemin önemli manken ve fotomodellerinden olan Kaya Olgar, Arka Sokaklar (2006), Yedi Numara (2000), Gelinlik Kız (2000), Çılgın Bediş (1998), Gurur (1994), İki Kız Kardeş (1992), Kavanozdaki Adam (1987) gibi bir çok dizi ve filmde rol aldı.

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