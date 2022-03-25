Bir dönemin yetişkin film yıldızı Lisa Ann, günde 100 evlilik teklifi aldığını söyledi! Ortalık karıştı

Eski yetişkin film yıldızı Lisa Ann, hayranlarından aldığı garip mesajlar hakkında konuştu. Sektörün vahşileşmesinden sonra emeklilik kararı verdiğini dile getiren Ann, son dönemde OnlyFans üzerinde seksi fotoğraf ve videolarını paylaşıyor. Aradan geçen yıllara rağmen popülerliğini kaybetmediğini ifade eden Ann, ChristianXXX ile Lisa Ann Experience podcastinde hayranlarının garip isteklerini dile getirdi.

“BENDEN PARA İSTEYEN BİLE OLDU”

OnlyFans uygulaması üzerinden abonelerinin aylık ödeme karşılığında fotoğraf ve videolarına erişim sağladığını söyleyen Ann, “Birçok kişi bana mesaj gönderiyor. Elimden geldiğince okumaya çalışıyorum. Günde en az 100 tane evlilik teklifi eden kişi oluyor. Benden para isteyen bile oldu” dedi.



