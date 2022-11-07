''Bir ekmekten hafifti'' Yaşama şansı %10 dediler! Hayatta kalmayı başardı ama...

27 yaşındaki Lauren Ormston ve 31 yaşındaki nişanlısı Oliver Dewey, 20. haftada yapılan bir taramada bebekleriyle ilgili 'her şeyin yolunda' olduğuna dair güvence aldılar. Ancak, sadece üç hafta sonra, Lauren korkunç mide ağrıları çekmeye başladı çünkü doğumu başlamıştı ve hastaneye kaldırıldığında erken doğum yapmak zorunda kaldı.

%10 İHTİMAL DEDİLER

Isla ismini verdikleri bebekleri, henüz 23 haftalıkken sadece 535 gram ağırlığında doğdu. Doktorlar ona sadece %10'luk bir hayatta kalma şansı verdiği için ihtimaller zayıftı.

Ama Isla her şeyi alt üst etti ve hayatının ilk beş ayını hastanede geçirdikten sonra nihayet evine dönmeyi başardı.

'EN KÜÇÜK KAYIP'

Şimdi sekiz aylık bir bebek olan ve neredeyse 5 kilo ağırlığındaki Isla'nın, hastane kaldığı süreç hem ebeveynleri hem de kendisi için oldukça sancılıydı. Bu süreçte, retinasında meydana gelen problemler sebebiyle Isla sağ gözünün görme kabiliyetini yitirdi.

Ama ailesi hayatta olduğu için bunun olabilecek en küçük kayıp olduğuna inanıyor.