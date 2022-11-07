Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. ''Bir ekmekten hafifti'' Yaşama şansı %10 dediler! Hayatta kalmayı başardı ama...

''Bir ekmekten hafifti'' Yaşama şansı %10 dediler! Hayatta kalmayı başardı ama...

07.11.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anne Lauren Ormston, hamile olduğunu öğrendikten kısa bir süre sonra erken doğum yaptı. Beklenenden oldukça erken gelen ve bir ekmekten daha hafif doğan bebeğinin hayatta kalma oranının yalnızca %10 olduğu söylendi. Ancak güçlü ufaklık, mucizevi bir şekilde hayatta kalmayı başardı.

''Bir ekmekten hafifti'' Yaşama şansı %10 dediler! Hayatta kalmayı başardı ama...

27 yaşındaki Lauren Ormston ve 31 yaşındaki nişanlısı Oliver Dewey, 20. haftada yapılan bir taramada bebekleriyle ilgili 'her şeyin yolunda' olduğuna dair güvence aldılar. Ancak, sadece üç hafta sonra, Lauren korkunç mide ağrıları çekmeye başladı çünkü doğumu başlamıştı ve hastaneye kaldırıldığında erken doğum yapmak zorunda kaldı.

%10 İHTİMAL DEDİLER

SEI_132505447-373c

Isla ismini verdikleri bebekleri, henüz 23 haftalıkken sadece 535 gram ağırlığında doğdu. Doktorlar ona sadece %10'luk bir hayatta kalma şansı verdiği için ihtimaller zayıftı.

SEI_132505618-a7e4

Ama Isla her şeyi alt üst etti ve hayatının ilk beş ayını hastanede geçirdikten sonra nihayet evine dönmeyi başardı.

'EN KÜÇÜK KAYIP'

SEI_132505399-fd06

Şimdi sekiz aylık bir bebek olan ve neredeyse 5 kilo ağırlığındaki Isla'nın, hastane kaldığı süreç hem ebeveynleri hem de kendisi için oldukça sancılıydı. Bu süreçte, retinasında meydana gelen problemler sebebiyle Isla sağ gözünün görme kabiliyetini yitirdi.

SEI_132505386-be87

Ama ailesi hayatta olduğu için bunun olabilecek en küçük kayıp olduğuna inanıyor.

İlginizi Çekebilir

'Bebek' değil 'çocuk' doğurdu! 'Hem en iyi hem en kötü tecrübe'

'Bebek' değil 'çocuk' doğurdu! 'Hem en iyi hem en kötü tecrübe'

 Kliniği dava etti! Kız bebek beklerken…

Kliniği dava etti! Kız bebek beklerken…

 İçinizi ısıtacak görüntüler! Babası sevinçten şaşkına döndü

İçinizi ısıtacak görüntüler! Babası sevinçten şaşkına döndü

 Sürpriz! Hamile olduğunu banyoda bir çift ayak görünce anladı

Sürpriz! Hamile olduğunu banyoda bir çift ayak görünce anladı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Herkes onu konuşuyor! Metroda kafasına poşet geçirip...Herkes onu konuşuyor! Metroda kafasına poşet geçirip...
Çok sayıda erkeği böyle tuzağına düşürdü! Meme uçlarına sürüp bayıltmış sonra da...Çok sayıda erkeği böyle tuzağına düşürdü! Meme uçlarına sürüp bayıltmış sonra da...
Saç saça baş başa kavga ettiler! Tekmeler, yumruklar...Saç saça baş başa kavga ettiler! Tekmeler, yumruklar...
Anahtar Kelimeler:
erken doğum bebek

En Çok Okunan Trend Haberler

Mesajını parçaladığı cesetlerin üzerlerine bıraktı!

Mesajını parçaladığı cesetlerin üzerlerine bıraktı!

Düğününe bikiniyle katıldı! ''Gelinlik giymek haksızlık olurdu''

Düğününe bikiniyle katıldı! ''Gelinlik giymek haksızlık olurdu''

Saç saça baş başa kavga ettiler! Tekmeler, yumruklar...

Saç saça baş başa kavga ettiler! Tekmeler, yumruklar...

Yatağında göz göze geldiler! Ne yapacağını şaşırdı

Yatağında göz göze geldiler! Ne yapacağını şaşırdı

İlginizi Çekebilir

Cesur olun ve devam edin! Günlük burç yorumları

Cesur olun ve devam edin! Günlük burç yorumları

Tehlike her evde var: Kullanmadan önce bir kez daha düşünün!

Tehlike her evde var: Kullanmadan önce bir kez daha düşünün!

Enerji tasarrufu sağlıyor, tek bir dokunuşla tüm ambiyansı değiştiriyor! Üstelik şu an indirimde, kaçırmayın

Enerji tasarrufu sağlıyor, tek bir dokunuşla tüm ambiyansı değiştiriyor! Üstelik şu an indirimde, kaçırmayın

Yenidoğan bebeğin midesinden çıktı: Tam 8 tane!

Yenidoğan bebeğin midesinden çıktı: Tam 8 tane!

Düğününe bikiniyle katıldı! ''Gelinlik giymek haksızlık olurdu''

Düğününe bikiniyle katıldı! ''Gelinlik giymek haksızlık olurdu''

Puma spor ayakkabı kısa bir süreliğine 500 TL'ye düştü! Bu fırsatı kaçırmayın

Puma spor ayakkabı kısa bir süreliğine 500 TL'ye düştü! Bu fırsatı kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.