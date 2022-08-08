İçinizi ısıtacak görüntüler! Yeni doğan bebeğin babasını öptüğü anlar sosyal medyada viral oldu

Sosyal medyada yeni baba olan bir baba ve kızı Ava’nın sevimli anları viral olmayı başardı. Kendi başını kaldırmakta zorlanan yeni doğan bir bebek babasının kucağında yatarken birden yanağına bir öpücük kondurdu. Bebeğinin hareketi üzerine baba şaşkınlık yaşarken kamera dışında Ava’nın annesi de “Aman Tanrım” diyerek heyecanını gösterdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler 12.3 milyondan fazla görüntülenmeye ulaşırken sosyal medya kullanıcılarının da içini ısıtmayı başardı.

Bir sosyal medya kullanıcısı görüntülere, “Gelişim kitaplarının ne dediği umrumda değil, o bebek resmen babasını öptü” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise gönderiye, “Hayatımda gördüğüm en sevimli şey” yorumunu yaptı.



