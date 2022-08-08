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  4. İçinizi ısıtacak görüntüler! Yeni doğan bebeğin babasını öptüğü anlar sosyal medyada viral oldu

İçinizi ısıtacak görüntüler! Yeni doğan bebeğin babasını öptüğü anlar sosyal medyada viral oldu

08.08.2022 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada yeni doğan bir minik bir bebeğin babasının yanağına kondurduğu tatlı bir buse bir anda popüler olmayı başardı. Taze baba, kızının sevimli kucaklaşması sırasında yanağına yaklaşması üzerine büyük bir sevinç ve şaşkınlık yaşadı.

Sosyal medyada yeni baba olan bir baba ve kızı Ava’nın sevimli anları viral olmayı başardı. Kendi başını kaldırmakta zorlanan yeni doğan bir bebek babasının kucağında yatarken birden yanağına bir öpücük kondurdu. Bebeğinin hareketi üzerine baba şaşkınlık yaşarken kamera dışında Ava’nın annesi de “Aman Tanrım” diyerek heyecanını gösterdi.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

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Sosyal medyada paylaşılan görüntüler 12.3 milyondan fazla görüntülenmeye ulaşırken sosyal medya kullanıcılarının da içini ısıtmayı başardı.

Bir sosyal medya kullanıcısı görüntülere, “Gelişim kitaplarının ne dediği umrumda değil, o bebek resmen babasını öptü” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise gönderiye, “Hayatımda gördüğüm en sevimli şey” yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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