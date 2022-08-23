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'Bebek' değil 'çocuk' doğurdu! ''Hayatımın hem en iyi hem de en kötü tecrübesiydi''

23.08.2022 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir TikTok kullanıcısı olan iki çocuk annesi Caprice Furness, ikinci kızına hamileyken, doğum esnasında ve sonrasında yaşadıklarını anlattı. Bebeği doğduğunda bir bebek değil çocuk büyüklüğünde olan Furness, ikinci kızını doğurmanın hayatının hem en iyi hem de en kötü deneyimlerinden biri olduğunu söyledi.

'Bebek' değil 'çocuk' doğurdu! ''Hayatımın hem en iyi hem de en kötü tecrübesiydi''

Caprica Furness isimli iki çocuk annesi TikTok'ta yaptığı paylaşımıyla viral oldu. Furness, ikinci kızını kucağına aldığında bir bebek değil bir çocuk büyüklüğündeydi. Gebelik sürecinde ve doğumda da kızının boyu ve kilosu sebebiyle sıkıntılar yaşayan genç kadın, hikayesini paylaştı.

''ŞİŞMAN DEĞİL UZUNDU''

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Caprice videoda, 38 haftalık hamileyken karnının boyutunu gösteren bir fotoğrafına da yer verdi. Aslında o görsel, genç annenin ortalamanın üzerinde büyüklükte bir bebeği olacağının işaretiydi. Furness, bebeği doğduğunda şişman olmadığını ama çok uzun olduğunu belirtti.

ABLASIYLA AYNI BOYDA

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İsmi Elianne olan ikinci kızının doğduğunda 4 kilonun biraz üzerinde olduğunu söyleyen anne, onun henüz yeni doğduğunda bile 0-3 aylık bebeklere uygun bez ve kıyafet giydiğini anlattı. Elianne şu an 16 aylık ve kendisinden 11 ay büyük olan ablası Ava ile aynı boyda.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok gebelik
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