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Bir fotoğraf uğruna canından olacaktı! Şakanın sonu facia oldu

18.08.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralyalı turist Isaac Power, Bali'de çıktığı tatilde şaka olsun diye havuz suyu içtikten sonra ciddi şekilde hastalandı. Sağlık ekiplerini müdahalesiyle olayı atlatan genç adam, Bali'nin suyunu içmesi nedeniyle, birçok gezgin tarafından acemi olmakla eleştirildi.

Bir fotoğraf uğruna canından olacaktı! Şakanın sonu facia oldu

Bali tatilinde muziplik olsun diye havuz suyu içen Avustralyalı genç bir turistin şakası, korkunç bir şekilde geri tepti. Tıbbi müdahaleye muhtaç kalan genç adam, ciddi bir rahatsızlık geçirdi. Gezgin bir sağlık ekibinin müdahalesi sayesinde olayı atlatan Isaac, birçok gezgin tarafından suyu içmeye cesaret etmesi nedeniyle eleştirildi.

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''YAŞIYOR''

hasta

Isaac Power, kiralık villasında havuzun üstünde bulunan bir heykelin tuttuğu hortumdan su içerken çekilmiş komik bir fotoğrafını paylaştı. Bali Bogans Facebook grubundaki fotoğrafa, Brisbane'li adamın seyahat eden doktorlardan oluşan bir ekipten tıbbi yardım aldığı başka bir görüntü eşlik etti. Gönderinin altında “Doktor Ari'ye sesleniyorum, o hala yaşıyor” yazılıydı.

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'ACEMİ'

Paylaşılan gönderi büyük tepki topladı. Çok sayıda gezgin, Power'ı Bali'de su içme hatasını yaptığı için "acemi" olarak nitelendirdi çünkü daha önce de birçok kişi benzer bir durumun ardından hastaenlik olmuş hatta hayatını kaybetmişti.

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DOKTORLARA ÖVGÜ

Yorum yapanların çoğu, suyu içtiği için genç adamı eleştirse de, birçok kullanıcı da yaşadıkları benzer tecrübeleri anlattı. Bali'de hastalanan turistlere bakan seyahat eden sağlık personelinden oluşan bir ekip olan “Dr. Ari” ise grupta büyük övgü topladı.

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Anahtar Kelimeler:
bali
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