Böyle cinsiyet öğrenme partisi görülmedi! Partideki direk dansçıları sosyal medyanın tepkisini çekti

Cinsiyet öğrenme partileri son yıllarda anne ve babaların tercih ettiği konseptlerle ilginç bir noktaya ulaştı. Bir çift sosyal medyadan yayınladıkları cinsiyet öğrenme partisinde mavi ve pembe kıyafetlerle direk dansı yapan dansçılarını tercih edince sosyal medya kullanıcılarının tepkileri gecikmedi. Maria Popa isimli dansçı bir cinsiyet öğrenme partisi için diğer dansçılarla birlikte performans sergilemek üzere işe alındığını gösteren videoyu TikTok hesabından paylaştı.

SOSYAL MEDYADAN GÜNDEM OLDU

Sosyal medya kullanıcıları görüntülerin popüler olmasından sonra adeta yorum bölümüne akın etti. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı cinsiyet öğrenme partisi için direk dansı konseptini uygun bulduklarını dile getirirken diğer bir kısmı ise çifti desteklediğini söyledi.

Bir sosyal medya kullanıcısı, “Videoyu ilk gördüğümde kafam karıştı. Pembe ve mavi kıyafetli dansçıların uzun bir süre ne yaptığını anlayamadım” yorumunu yaptı. Bir diğer kullanıcı ise, “Direk dansı muhteşem ve atletik bir dans. Her zaman seksi bir şeylerle ilişkilendirilmesi gerekmez” yorumunu ekledi.



