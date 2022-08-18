Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Böyle cinsiyet öğrenme partisi görülmedi! Partideki direk dansçıları sosyal medyanın tepkisini çekti

Böyle cinsiyet öğrenme partisi görülmedi! Partideki direk dansçıları sosyal medyanın tepkisini çekti

18.08.2022 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde müstakbel ebeveynlerin çocuklarının cinsiyetlerini öğrenmek için düzenledikleri partiler popüler olmaya başladı. Özellikle değişik konseptlerde hazırlanan partiler sosyal medyanın dikkatini çekerken bir çift durumu daha da ilginç hale getirdi. Bebeklerinin cinsiyetini öğrenmek için direk dansçılarını tercih eden çift sosyal medyanın gündemine oturdu.

Cinsiyet öğrenme partileri son yıllarda anne ve babaların tercih ettiği konseptlerle ilginç bir noktaya ulaştı. Bir çift sosyal medyadan yayınladıkları cinsiyet öğrenme partisinde mavi ve pembe kıyafetlerle direk dansı yapan dansçılarını tercih edince sosyal medya kullanıcılarının tepkileri gecikmedi. Maria Popa isimli dansçı bir cinsiyet öğrenme partisi için diğer dansçılarla birlikte performans sergilemek üzere işe alındığını gösteren videoyu TikTok hesabından paylaştı.

Sosyal medyada gündem oldu! Ölen adamın tabutunun üzerine çıkarak twerk yaptıSosyal medyada gündem oldu! Ölen adamın tabutunun üzerine çıkarak twerk yaptı

SOSYAL MEDYADAN GÜNDEM OLDU

4

Sosyal medya kullanıcıları görüntülerin popüler olmasından sonra adeta yorum bölümüne akın etti. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı cinsiyet öğrenme partisi için direk dansı konseptini uygun bulduklarını dile getirirken diğer bir kısmı ise çifti desteklediğini söyledi.

5

Bir sosyal medya kullanıcısı, “Videoyu ilk gördüğümde kafam karıştı. Pembe ve mavi kıyafetli dansçıların uzun bir süre ne yaptığını anlayamadım” yorumunu yaptı. Bir diğer kullanıcı ise, “Direk dansı muhteşem ve atletik bir dans. Her zaman seksi bir şeylerle ilişkilendirilmesi gerekmez” yorumunu ekledi.

Dönme dolapta ilişkiye giren çift meraklı bakışlara aldırmayınca...Dönme dolapta ilişkiye giren çift meraklı bakışlara aldırmayınca...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
18 Ağustos 2022 Perşembe: TV yayın akışı...18 Ağustos 2022 Perşembe: TV yayın akışı...
Dönme dolapta ilişkiye giren çift meraklı bakışlara aldırmayınca... Dönme dolapta ilişkiye giren çift meraklı bakışlara aldırmayınca...
Komşularının ilişki sırasında çıkardıkları sesleri kaydetti!Komşularının ilişki sırasında çıkardıkları sesleri kaydetti!
Anahtar Kelimeler:
bebek cinsiyet partisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Ünlü futbolcu ile seks videoları vardı! Mahkemede itiraf

Ünlü futbolcu ile seks videoları vardı! Mahkemede itiraf

Dönme dolapta ilişkiye giren çift meraklı bakışlara aldırmayınca...

Dönme dolapta ilişkiye giren çift meraklı bakışlara aldırmayınca...

Müziğin ritmine kendisini kaptırdı! Düğün dansı gülümsetti

Müziğin ritmine kendisini kaptırdı! Düğün dansı gülümsetti

Kümese girdiğinde şaşırdı! Tavuğu servet yumurtladı

Kümese girdiğinde şaşırdı! Tavuğu servet yumurtladı

İlginizi Çekebilir

Çok az kişi farkında: Tedavi edilmezse dişsiz kalırsınız!

Çok az kişi farkında: Tedavi edilmezse dişsiz kalırsınız!

Sandviçin içinden çıktı! Dehşete düşüren görüntü

Sandviçin içinden çıktı! Dehşete düşüren görüntü

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Korkacak tek şey korkunun kendisi

Korkacak tek şey korkunun kendisi

Sıcak çarpması diye düşündüğünüz belirtiler pankreas kanseri olabilir!

Sıcak çarpması diye düşündüğünüz belirtiler pankreas kanseri olabilir!

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.