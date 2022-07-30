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Bir gecede hayatı karardı: Uyandığında çığlık attı

30.07.2022 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz kadın Annabelle Moult, başına gelenlerle şaşkınlık yaratıyor. 2007 yılında eğlenmek için arkadaşlarıyla katıldığı bir parti sonrasında hayatı kararan genç kadın, artık görme güçlüğü yaşayan felçli biri olarak hayatına devam ediyor. Parti sonrası içkiyi çok kaçırdığını düşündüğü için doktora gitmeyen Moult, 3 gün süren belirtiler sonrasında hayatının şokunu yaşadı.

Bir gecede hayatı karardı: Uyandığında çığlık attı

İngiliz kadın Annabelle Moult, eylül 2007’de katıldığı bir parti sonrasında başına gelenlerle gündeme geldi. Annabelle Moult, bir partiden sonra baş ağrısı ve bacaklarında karıncalanma ile uyandığında çok fazla içki içtiğini düşündü, ancak sadece üç gün sonra görüşünü kaybetti ve belden aşağısı felç oldu.

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3 GÜNDE HAYATI DEĞİŞİTİ

Eylül 2007'de bir Cuma gecesi, Annabelle Moult arkadaşlarıyla bir partide en iyi hayatını yaşıyordu. 25 yaşındaki genç ertesi gün baş ağrısı, bulanık görme ve bacaklarında 'karıncalanma' hissi ile uyandığında, yaşadığı tüm eğlencenin bedelini ödediğini düşündü.

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Ancak sadece üç gün sonra Anabelle görüşünü kaybetti ve belden aşağısı felç oldu. Uyandıktan sonra kocası Danny onu arabaya taşıdı ve hareket edemez halde yere yığıldı. Hastanede bir dizi testten geçti. İki yıl boyunca hastalığı tam bir gizem olarak kaldı. Sonunda, bağışıklık sisteminin omuriliğe ve göz sinirlerine zarar verdiği, nadir görülen ve tedavisi olmayan bir hastalık olan Nöromiyelitis optika teşhisi kondu.

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TEKERLEKLİ SANDALYEYE MAHKUM

Bir gecede hayatı değişen artık tekerlekli sandalyeye mahkum yaşayan şimdilerde 39 yaşında. O günlerle ilgili konuşan kadın şunları söyledi:

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"Eylül 2007'de bir cuma gecesi, eğlenmek için arkadaşlarımla dışarı çıktım. Ertesi gün başım ağrıdı ve bu pazar gününe kadar devam etti. Görüşüm de bulanıklaşmaya başlamıştı. Sonra bacaklarımda karıncalanma başladı. Yatağa gittim ve gece tuvalet için uyandım ama bacaklarımı hareket ettiremiordum ve Danny'nin (kocası) yardım etmesi için çığlık attım ve hastaneye gittik. Hızla yokuş aşağı indim ve bacaklarımı hareket ettiremedim, felç oldum. Sonra görme yeteneğimi kaybettim. Beyin taramasında şişlik görüldü ve bir doktor bir daha göremeyeceğimi söyledi. Ama açıklayamadılar. 25 yaşındaki bağımsız bir çocukken ağır görme engelli ve felçli, evimden yalnız çıkamayacak hale gelmiştim. dünyam değişti."

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NÖROMİYELİTİS OPTİKA NEDİR?

Nöromiyelitis optika hastalığı NMO adıyla kısaltılmaktadır. Bu hastalıkta özelikle göz siniri ve omurilik tutulumu izlenmektedir. NMO hastalığı göz ve omurilik sinirlerinin iltihaplanmasına bağlı işlevlerinin bozulduğu bir hastalıktır. Göz sinirinin tutulmasına bağlı olarak tek veya iki taraflı bulanık görme yakınması olmaktadır. Omurilik tutulumu sıklıkla daha ağır seyredip kol ve bacaklarda güç kaybı, uyuşma, ağrı, idrar veya mesane kontrolünün kaybı gibi nörolojik yakınmalar oluşturmaktadır.


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