Bir gören bir daha baktı! Üzerini çıkartarak yarı çıplak köpeklerini gezdirdi... Kimseye aldırış etmeden yürüdü

Brezilya’nın Balneario Camboriu bölgesinde sahil yolunda köpekleriyle birlikte üstsüz bir şekilde yürüyen kadın herkesin ilgisini çekti. Yirmili yaşlarının sonunda olduğu tahmin edilen ancak kimliği gizli tutulan kadın kısa süre sonra gelen şikayetler üzerine yetkililer tarafından durduruldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde kadının tutuklandığı sırada yetkililere hakaretler yağdırarak tepki gösterdiği fark edildi.

SOSYAL MEDYA BU GÖRÜNTÜLERİ KONUŞUYOR

Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem yaratmayı başardı. Kadının polisler tarafından kelepçelenerek araca bindirildiği sırada çığlık attığı ve kurtulmak için hareket ettiği görüldü.

Brezilya polisi tarafındna yapılan basın açıklamasında ise, “İlk olarak hastaneye götürülerek kontrolleri yapıldı. Vücudunda fiziksel herhangi bir yaranın olmadığı belirlendikten sonra Balneario Camboriu’daki merkez polis karakoluna sevk edildi” ifadeleri kullandı.