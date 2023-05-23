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Megan Barton Hanson, havuz başından bikinisiyle paylaştı... Sosyal medyada beğeni butonu adeta çöktü

23.05.2023 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2015 yılında Love Island (Aşk Adası) yarışmasının dördüncü sezonunda yer aldıktan sonra ünlenen Megan Barton Hanson kısa sürede sosyal medyada popüler olmayı başardı. Instagram hesabında 1.5 milyon takipçisi bulunan fenomen isim havuz başından yaptığı bikinili paylaşımlarıyla sevenlerinin beğenisini kazanmayı başardı.

Megan Barton Hanson, havuz başından bikinisiyle paylaştı... Sosyal medyada beğeni butonu adeta çöktü

İngiltere’nin en çok izlenen realite şovlarından biri olan Aşk Adası (Love Island) programına katıldıktan sonra geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hanson, sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanıyor. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla hayranlarının dikkatini çekmeyi başaran Hanson bu kez bikinisiyle havuz başında verdiği pozlarla gündem yarattı. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı.

BEĞENİ BUTONU ÇÖKTÜ

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Fenomen isim İspanya’nın Marbella şehrinde çekilen havuz başındaki pozlarıyla hayranlarının kalbini kazanmayı başardı. Beyaz ve mavi renklerden oluşan bikini takımıyla verdiği pozlar için Hanson sadece mavi bir kalp ile kelebek emojileri koymayı tercih etti.

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Fenomen ismin gönderisi kısa sürede hayranlarının beğenisini kazandı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Gerçek olamayacak kadar güzel” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Bu bir rüya” yorumunu yaptı.

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sosyal medya Instagram Megan Barton Hanson

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