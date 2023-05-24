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Sosyal medya fenomeni Francia James’i kimse durduramıyor! Transparan elbisesiyle pozu hayranlarından tam not aldı

24.05.2023 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan Francia James yine limitleri zorlayan kıyafet seçimiyle hayranlarının gözlerini adeta şaşı etti. Transparan mavi kıyafetine iç çamaşırı tercih etmeyen fenomen isim derin sırt dekoltesini gösterdiği pozlarıyla olay oldu.

Sosyal medya fenomeni Francia James’i kimse durduramıyor! Transparan elbisesiyle pozu hayranlarından tam not aldı

Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde yaklaşık 12 milyon takipçiye ulaşan Francia James’i yine kimse durdurmayı başaramadı. Sık sık sosyal medyanın topluluk kurallarını zorlayan paylaşımlara imza atan James yine geleneğini bozmadı. Bu kez sevenlerinin karşısına transparan mavi elbisesiyle çıkan James’in gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yoruma ulaştı.

SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ YAĞDI

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Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderisine James, “Kış bitti bahar geldi” notunu ekledi. James’in gönderisi kısa sürede hayranlarının övgü dolu yorumlarıyla bir anda dolup taştı.

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James’in güzelliğini öven yorumlar peşi sıra gelirken bir sosyal medya kullanıcısı, “Gerçekten çok güzelsin” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Kesinlikle görmek istediğim!” yorumunu ekledi.

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