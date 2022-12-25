Bir günde 8 estetik ameliyat oldu! Yalnızca karanlıkta cinsel ilişkiye giriyordu... ''Cinsel hayatım böyle kurtuldu''

Tek bir gün içinde burun estetiği, Brezilya modeli kalça kaldırma, yağ aldırma ve bacaklarını ve kollarını sıkılaştırmak için ameliyat oldu. Şimdi çok mutlu bir hayatı olduğunu söyleyen model "Artık seks yaparken ışıkları kapatmıyorum ve her zamankinden daha iyi hissediyorum" diye konuştu.

NİŞANLISI DA MUTLU

Nişanlısı ve bir başka sosyal medya yıldızı olan Fábio Gontijo, kendi Instagram sayfasında sevgilisinin güzelliği hakkında övünerek, ameliyatların sevgilisinin başına gelen en iyi şey olduğuna inandığını açıkladı. "O her geçen gün daha da güzelleşiyor ve bunu çok sevdiğim bu kadın hakkında söylemekten asla bıkmıyorum" diye konuştu.

'TEK SEFERDE'

Miranda, acıyı bir çırpıda atlatmak amacıyla tüm prosedürleri tek seferde yapmaya karar verdiğini açıkladı. Aldığı hizmetten oldukça memnun kalan model “Güzel görünüyor ve hayal ettiğimden çok daha iyi. Beklentilerimi tamamen aştı.” dedi.

İşte Miranda'nın eski hali...



