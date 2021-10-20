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  4. Bir ilde uygulamaya başlandı! Kiradaki öğrencilere yüzde 50 su faturası indirimi yapılacak

Bir ilde uygulamaya başlandı! Kiradaki öğrencilere yüzde 50 su faturası indirimi yapılacak

20.10.2021 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da kirada oturan üniversite öğrencilerinin zorda kalmamasını isteyen Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin su faturalarında yüzde 50 indirim kararı aldı. Ekonomik anlamda az da olsa rahatlayan gençler Başkan Aktaş’ı evlerinde ağırlayarak çiğ köfte ikram etti.

Bir ilde uygulamaya başlandı! Kiradaki öğrencilere yüzde 50 su faturası indirimi yapılacak

Bursa’da anaokulundan üniversiteye kadar eğitimin her kademesinde önemli yatırımlar yapıp, öğrencilerin yanında olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’ye örnek olacak bir karara daha imza attı. Bursa’daki iki üniversitede eğitim gören 80 bini aşkın öğrencinin yaklaşık 38 bininin şehir dışından geldiğini göz önünde bulunduran Büyükşehir Belediyesi, yurt yerine evlerde kiracı olarak kalan üniversitelilerin kullandıkları su tarifesinde yüzde 50 indirime gitti. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın mecliste verdiği önerge, oybirliğiyle kabul edilirken, eğitimini Bursa’da gören ve evlerde kiracı olarak kalan öğrenciler, başvurmaları halinde su faturalarındaki yüzde 50 indirimden yararlanma hakkı kazandı. Kararı sevinçle karşılayan Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Şamil Çelik de ev arkadaşlarıyla birlikte teşekkür maksadıyla evde çiğ köfte partisi düzenleyip, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı davet etti. Üniversitelilerin davetini geri çevirmeyen Başkan Aktaş, öğrenci evinde gençlerle keyifli bir sohbet yaptı. Başkan Aktaş, Bursa’nın misafiri olan üniversitelilere yeni sürprizlerinin olacağının da müjdesini verdi.

"SÜRECİ KOLAYLAŞTIRMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Bursa’da gençlerin hayatına dokunan önemli çalışmaları hayata geçirdiklerini ve bu kapsamında Türkiye Belediyeler Birliği tarafından ‘Genç Dostu Şehir’ ödülüne layık görüldüklerini hatırlatan Başkan Aktaş, Uludağ ve Bursa Teknik Üniversitesi’nde toplamda 80 bini aşkın öğrencinin eğitim aldığını, bu öğrencilerin yüzde 46’sının da şehir dışından geldiğini vurguladı.

Bursa’da özel yurtlarla birlikte 18 bin civarında olan öğrenci yurdu kapasitesinin her geçen gün arttığını belirten Başkan Aktaş, “Bu yıl yurt bulmakta zorlanan öğrencilerimize de destek sağladık. TAKAV başta olmak üzere farklı misafirhanelerle anlaşarak 200 civarında gencimizi yerleştirdik. Son olarak kiracı olarak evlerde kalan öğrencilerin su kullanım bedellerine yüzde 50 indirim yaptık. Üniversite öğrencilerimiz şehrimizin hem sosyal, kültürel hayatına hem de sanayisine, ticaretine, ekonomisine çok ciddi katkı veriyorlar. Geleceğin eğitimli gençlerinin şehrimizde yetişmesi bizim için büyük bir onur. Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kulübü uygulaması, bunun yanında şehrimizi geziyorum, tanıyorum gibi farklı uygulamalarla şehrin farklı yerlerini tanıtmaya çalışıyoruz. Onlarla şehri buluşturmaya çalışıyoruz. Beraberinde öğrencilerimizle alakalı, ücretsiz yolculuk biletleri, otopark kullanımı, sosyal tesislerde indirimler noktasında da onlara destekler sağlıyoruz. Yine iki üniversitemize kurduğumuz 3 çorba çeşmesi ile her gün 2 binden fazla öğrencimizin bir öğünü para harcamadan atlatmalarını sağlıyoruz. Şehir dışından gelen gençlerimiz, ailelerinin bizlere bir emaneti. Onlara en iyi şekilde bakmak noktasında, yeni projeler ve uygulamalarla inşallah onların bu sürecini kolaylaştırmaya çalışacağız” dedi.

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Başkan Aktaş, aynı sofrayı paylaştığı gençlere, gerek üniversite yılları, gerekse iş hayatına dair kendi yaşadığı olayları anlatıp tecrübelerini aktardı. Ziyarette öğrencilerin çalıp söylediği şarkılara eşlik eden Başkan Aktaş, gençlere öğrencilik sonrası için de tavsiyelerde bulundu.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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