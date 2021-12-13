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  4. Bir kadın cinayeti daha! Olay sonrası şoke eden sözler

Bir kadın cinayeti daha! Olay sonrası şoke eden sözler

13.12.2021 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'nda yaşayan 69 yaşındaki Hatun Moradoğlu, 66 yaşındaki eşi Mehmet Moradoğlu tarafından tüfekle vurularak öldürüldü. Olaydan sonra karakola teslim olmaya giden cani koca, "Eşimle evde tartıştık. İki el ateş ettim. Evden çıkıp buraya geldim. Öldü mü bilmiyorum" dedi.

Bir kadın cinayeti daha! Olay sonrası şoke eden sözler

Olay, saat 16.00 sıralarında ilçenin Yaylacık Mahallesi Ekim Sokak'ta meydana geldi. Mehmet Moradaoğlu ile eşi Hatun Moradaoğlu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Mehmet Muratoğlu bu sırada tabanca ile eşine ateş etti. Hatın Moradaoğlu, göğsüne isabet eden kurşunlarla yerde yığıldı.

İFADESİYLE ŞOKE ETTİ: ÖLDÜ MÜ BİLMİYORUM

Olaydan sonra Akçaabat İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim olan Mehmet Moradaoğlu, eşini vurduğunu söyledi. Eve sağlık ekipleri ile birlikte giden polis, kadını yerde kanlar içerisinde buldu. Sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından talihsiz kadının cansız bedeni hastane morgun kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Eşinin öldüren Mehmet Moradoğlu polisteki ifadesinde, "Eşimle evde tartıştık. İki el ateş ettim. Evden çıkıp buraya geldim. Öldü mü bilmiyorum" dediği öğrenildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Trabzon
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