‘Bir kere yaptırınca bir daha duramazsın’ denilen dövmelerin 2021 yılındaki trendleri! Beyaz dövmeleri daha çok göreceksiniz

Dövme yaptırmak isteyenleri mutlaka kafasında belirlediği bir şekil ve biçim vardır. Ancak kararsız olanlar genellikle popüler olan dövmeleri yaptırmayı tercih eder. Son dönemde ise beyaz dövme modelleri trend haline geldi. Beyaz dövme nedir, nasıl yapılır?

Dövmeler genellikle siyah ve renkli olarak kullanılıyor. Ancak son dönemde beyaz ve yaldızlı dövme modelleri trend haline geldi. Vücutta hafif bir kabartma gibi duran beyaz dövmeler birkaç yıllardır büyük talep görüyor. Ancak beyaz dövmelerin siyah ve renkli mürekkeple yapılanlara göre daha hassas olduğunu belirtmemiz gerekir. Bu nedenle sadece deneyimli olan dövme sanatçılarını tercih etmelisiniz. Çünkü beyaz dövmelerin diğerlerinde olduğu gibi renginin solma problemiyle karşılaşmanız mümkündür.

TEN RENGİNE DİKKAT

Beyaz dövmeler her ten rengi için uygun olmaz. Çok açık tenliyseniz ve fazla belli olmayan bir dövme istiyorsanız beyaz dövme modellerini tercih edebilirsiniz. Ancak, çok açık tenli kişilerde beyaz dövmeler bir cilt deformasyonu gibi de gözükebilir. Bu nedenle model seçimine dikkat etmelisiniz.

ÖZEL BİR TASARIM GEREKTİREBİLİR

Beyaz mürekkep ile yapılan dövmelerin tasarımının ilk aşamada tamamen oluşturulması gerekiyor. Karmaşık portreler ve birbirinin içine geçen şekillerde beyaz mürekkep kullanımı bir hayli zor oluyor.

CİLTTE KABARMAYA NEDEN OLABİLİR

Beyaz dövmeler cildinizde, diğer renkteki dövmelerden biraz daha fazla şişmesine neden olur. Bunun sebebi ise, beyaz mürekkebin diğer mürekkepler gibi derinin tam altında değil de, rengin belli olması için cilt yüzeyine yakın bir yere enjekte edilmesinden kaynaklanır. Bu nedenle doğru tasarımı düşünmek önemli. Dövme sanatçınız size bu konuda tavsiyede bulunabilmeli.



