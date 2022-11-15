Bir kez kullandıktan sonra, bunca zaman neden almadığınızı düşündürtecek mutfak ürünleri

Mutfakta işinizi kolaylaştıracak işlevsel ürün arayışındaysanız doğru yerdesiniz! Listelediğimiz mutfak eşyaları arasından ihtiyacınıza ve mutfağınıza en uygun ürünleri seçerek siz de çok daha keyifli bir mutfak deneyimi yaşayabilirsiniz. Pratikliğinize pratiklik katacak, zaman tasarrufu sağlayacak, her biri mutfağınızın demirbaşı olmaya aday, kullananların beğenisini kazanan mutfak ürünlerini hep birlikte incelemeye ne dersiniz?

1. Rapid air teknolojisiyle işleri kolaylaştıran: Philips HD9252/90 Airfryer

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Rapid air teknolojisiyle sağlıklı pişirme yapan Philips HD9252/90 Airfryer ile en sevdiğiniz yemekleri çok daha hızlı hazırlayabilirsiniz. Cihazın tutma moduna basarak yaptığınız yemekleri 30 dakikaya kadar ideal sıcaklığında bekletebilirsiniz. Ayrılabilir bütün parçaları bulaşık makinesinde yıkayarak kısa sürede cihazı temizleyebilirsiniz. Siz de daha az yağ ile daha lezzetli yemekler yapmak için ürünü tercih edebilirsiniz.

2. Kahvesini köpüklü sevenlere: WAPPA Mini Mikser Kahve Süt Köpürtücü

"Kahvemi bol köpüklü severim." diyenlerden biri de sizseniz aradığınız ürün WAPPA Mini Mikser Kahve Süt Köpürtücü olabilir! Uygun fiyatıyla da tercih sebebi olan cihazla ister kahvenizi ister sütü köpürtebilirsiniz. Homojen şekilde karıştırmak istediğiniz her sıvı malzeme için ürünü rahatlıkla kullanabilirsiniz. Küçük olduğundan cihazı rahatlıkla muhafaza edebilir hatta yanınızda bile taşıyabilirsiniz. Kendi küçük, marifeti büyük köpürtücüye bir şans vermeye ne dersiniz?

3. Pratik ve kullanışlı: Ion Tutma Kollu Paslanmaz Çelik Sarımsak Ezici

Yemeklere tat katan lezzetlerden birisi şüphesiz, sarımsak. Siz de aynı fikirdeyseniz sarımsakları Ion Tutma Kollu Paslanmaz Çelik Sarımsak Ezici ile ezerek kolayca kullanabilirsiniz. Silikon tutma sapıyla zahmetsiz kullanım sağlayan ürünle sarımsakları rendeleme için uğraşmadan veya temizliği zor havanları kirletmeden her zamankinden çok daha pratik şekilde hazırlayabilirsiniz. Mutfağınızda pratik ürünlere yer vermeyi seviyorsanız eziciyle bir an önce tanışmalısınız!

4. Kullananların beğenisini kazanan: Arzum Ar1032 Shake'N Take Kişisel Blender

Kullananların beğenisini kazanan Arzum Ar1032 Shake'N Take Kişisel Blender ile içecekleriniz tek tuşla kısa sürede hazır! BPA içermeyen iki farklı boyuttaki karıştırma şişelerine kolaylıkla kapak takabilir ve içeceğinizi istediğiniz her yere rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Özel paslanmaz çelik bıçak tasarımıyla buzları kırabilir, böylece içinizi serinletecek içecekler hazırlayabilirsiniz. Damlama önleyen içme kapağı sayesinde akıtma riski olmadan şişeleri çantanızda taşıyabilirsiniz.

5. Mutfağınız ona emanet: Karaca Mastermaid Chef Stand Mikser

Karaca Mastermaid Chef Stand Mikser'in üç farklı aparatıyla çırpma, yoğurma ve karıştırma işlemlerini rahatlıkla yapabilirsiniz. Altı farklı hız ayarı ve ek olarak pulse fonksiyonu sayesinde cihazı hazırladığınız tarife uygun hızda çalıştırabilirsiniz. Özel kaplaması sayesinde yapışma yapmayan aparatlarını kolayca temizleyebilirsiniz. Yetenekleriyle göz dolduran cihazı bir defa kullandıktan sonra daha önce almadığınıza pişman olacaksınız!

6. Tam ayarında pişen lezzetler için: Weather Forecast Termometre

Lezzetli bir yemek hazırlamanın en önemli püf noktalarından biri, malzemeleri doğru ısıda pişirmek. Siz de mutfağınızda tam kıvamında pişmiş, birbirinden lezzetli yemekler hazırlamak istiyorsanız Weather Forecast Termometre ile tanışmanızın zamanı gelmiş olabilir! Et pişirmekten yoğurt mayalamaya, bebek mamalarını hazırlamaktan dondurulmuş gıdaların sıcaklığını kontrol etmeye kadar birçok amaç için kullanabileceğiniz ürünü mutfağınızdan eksik etmek istemeyeceksiniz.

7. LatteGo süt sistemiyle hayran bırakan: Philips EP3246/70 Espresso Makinesi

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

LatteGo süt sistemi bulunan Philips EP3246/70 Espresso Makinesi ile damak tadınıza uygun beş farklı aromatik kahveyi tek bir tuşla hazırlayabilirsiniz. On iki adımlı seramik öğütücüye sahip olan cihazı dokunmatik ekranı sayesinde kolaylıkla kullanabilirsiniz. Siz de evinizde kalitenin ön planda olduğu, uzun ömürlü ve dayanıklı bir espresso makinesi olsun istiyorsanız ürünü gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.

8. Çok yönlü kullanım: Hayveys Sunum Kepçesi

Hayveys Sunum Kepçesi'ni top şekilde servis etmek istediğiniz bütün gıdaları ve kurabiye gibi hamurları şekillendirmek için tercih edebilirsiniz. Paslanmaz çelik materyali sayesinde ürünü makinede yıkayarak zahmetsizce temizleyebilirsiniz. Kolay kullanımıyla ön plana çıkan sunum kepçesi, 5,5 cm çap genişliğine ve 24 cm sap uzunluğuna sahip. Siz de sunumlarınıza farklılık katmak isterseniz ürüne mutfağınızda yer verebilirsiniz.

9. Yeni çekilmiş kahveden vazgeçemeyenlere: Russell Hobbs Kahve Öğütücü Classics

Her kahve molanızda yeni çekilmiş kahve çekirdekleriyle kahvenizin lezzetini arşa çıkarmak ister misiniz? Cevabınız "Evet." ise Russell Hobbs Kahve Öğütücü Classics, ihtiyacınız olan cihaz olabilir! Yüksek kalitesiyle çekirdekleri aynı boyutta öğütebilen ürünün öğütme ayarını kendi zevkinize göre yapabilir, tek düğme ile dakikalar içinde çekirdekleri zahmetsizce öğütebilirsiniz. Kolay çıkarılabilir hazne tasarımı sayesinde cihazı hızlıca temizleyebilirsiniz.

10. El yapımı tazecik makarnalar için: Kitchen Store Erişte Yapma Makinesi

El yapımı makarnanın lezzetinin bir başka olduğunu düşünenlerdenseniz sıradaki ürünü çok seveceksiniz! Kitchen Store Erişte Yapma Makinesi ile istediğiniz her an, evinizin konforunda birbirinden lezzetli makarnalar hazırlayabilirsiniz. Ürünle lazanyadan spagettiye, ravioliden erişteye kadar damak tadınıza hitap edecek bütün makarna çeşitlerini kolayca kesebilirsiniz. Paslanmaz çelik materyali sayesinde hamur makinesini uzun yıllar sorunsuz şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz.