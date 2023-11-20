Bir kovanda kaç arı var? Kovanda erkek arı neden çok olur?

Arıcılık, çok eski bir Anadolu geleneği olarak uzun zamandır yapılmaktadır. Geçmişinin son derece köklü olmasına rağmen günümüzdeki bilim ve teknolojik gelişmelerle birlikte ilerlemektedir. Bal arılarını doğru ve faydalı bir şekilde kullanmak ve yönetebilmek olarak da tanımlanabilen arıcılık ülkemizde en verimli şekilde Ege bölgesinde yapılır. Bu alanda çalışabilmek için devletin verdiği eğitimlerden faydalanmak gerekir. Kursların bitiminde verilen arıcılık sertifikası sayesinde kişiler zaman içinde uygulamalar yaparak arıcılık alanında ustalaşabilir. Amaç en verimli şekilde arıcılık faaliyetlerinde bulunmak ve en yüksek kalitede arı ürünlerini elde edebilmektir. Arıcılık sertifikası alamayan kişiler devlet desteği de alamazlar.

Bir kovanda kaç arı var?

Kovanda beslenen ve bakılan arılar da kendi aralarında görevlerine göre ayrılırlar. Kraliçe arılar, erkek arılar ve işçi arılar olarak sınıflandırılan bu arı türlerinin her birinin ayrı bir görevi ve faydası vardır. Örnek olarak işçi arılar bir arı kolonisinde, çiftleşme potansiyeli bulunmayan dişi arılardır. Birçok arı türünde işçi arı vardır ancak bu ifade daha çok bal arıları için kullanılır.

Bir kolonide yer alan arıların tamamı denebilecek kadar büyük bir oranını işçi arılar oluşturur. Arılar arasında çiftleşme hakkı ve potansiyeli bulunan tek arı kraliçe arıdır. Kraliçe arı ile işçi arı arasındaki farkların en belirgini de bu özelliktir. Bunun dışındaki farklar da şu şekildedir:

Kraliçe arıların bedenleri daha büyüktür.

Kraliçe arılar üreme becerilerinin yanı sıra daha hızlı gelişme ve üreme yetisine de sahiplerdir. Ancak işçi arılar genel olarak kısırdır.

İşçi arılar besin toplama ve larva bakımı görevlerini üstlenirler.

Bir kovanda sadece tek bir kraliçe arı vardır ancak aynı kovanda on binlerce işçi arı çalışır.

Kovanda erkek arı neden çok olur?

Kraliçe arı, işçi arı dışında bir de erkek arılar vardır. Bir arı kovanındaki en büyük ana arı sorunu ana arının artık yaşlanmış ve çiftleşemeyecek duruma gelmesidir. Ana arı yaşlandığı zaman günlük yumurta sayısı da azalmış demektir. Bu nedenle kovan gücünü kaybeden ve artık güçlenemez ve gelişemez. Yaşlanmış olan ana arı artık çoğu zaman dölsüz yumurtalar bırakır. Bu durum ile birlikte de kovanda yer alan erkek arı sayısında artış yaşanır. Bir erkek arı yaşamı süresince sadece çiftleşme amacı ile koloninin oğul vermesi halinde kovandan çıkabilir.

Kraliçe arı nasıl seçilir?

Çiftleşme hakkı yalnızca onda bulunan kraliçe arı tektir. Genel de bir kolonide sadece tek bir tane kraliçe arı bulunur. Kolonide yer alan arıların bazen hepsinin bazen de çoğunun annesi kraliçe arıdır. Kolonideki işçi arılar tarafından henüz larva halindeyken kraliçe arı seçilir. Kraliçe arı cinsel olgunluğa erişene, çiftleşmeye hazır hale gelene dek arı sütü ile beslenir. Onun gelişimi ve beslenmesi koloninin geleceği için son derece önemlidir.

Ana arı ya da kraliçe arı, çeşitli fiziksel özellikleri ve sahi oldukları hak ve görevleri ile diğer arılardan ayrılır. Bazen erkek arılarla da karıştırılabilen ana arılar ile diğerleri arasındaki başlıca fark kanatlarının bedeninin yaklaşık yarısı kadar uzunlukta olmasıdır.







