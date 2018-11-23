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Bir Litre Gözyaşı dizisinin ekibine hangi oyuncu katıldı?

DİZİ HABERLERİ  | 23.11.2018 13:55 | Son Güncelleme

Miray Daner ve Sanem Çelik'in başrolünde oynadığı Bir Litre Gözyaşı dizisi kadrosuna Aysun Metiner de dahil oldu.

Bir Litre Gözyaşı dizisinin ekibine hangi oyuncu katıldı?

Medyapım ve MF Yapım ortaklığında çekilen Kanal D'nin "Bir Litre Gözyaşı" dizisinin ekibine yeni bir oyuncu katıldı. Medyatava'nın haberine göre; Serhan Şahin'in yönetmen koltuğuna oturduğu dizinin oyuncu kadrosuna Aysun Metiner dahil oldu.

Miray Daner, Sanem Çelik, Mert Yazıcıoğlu ve Tolga Tekin gibi ünlü isimleri buluşturan dizide Aysun Metiner, Ali'nin (Mehmet Aykaç) annesi Şebnem karakterine hayat verecek.

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Geçen haftalarda senaryo grubu değişen ve Hayal Taciri ekibinin kaleme almaya başladığı "Bir Litre Gözyaşı" dizisi, 15 yaşında ölümcül bir omurilik soğanı hastalığına yakalanan 25 yaşında da vefat eden Aya Kito'nun gerçek hikâyesini etkileyici bir dille ekrana taşıyor.

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