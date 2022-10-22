MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Bir Peri Masalı dizisinin son bölümünde Alina Boz'un giydiği kıyafetlere alternatif ürünler

Bir Peri Masalı dizisinin son bölümünde Alina Boz'un giydiği kıyafetlere alternatif ürünler

21.10.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemlerde izlenme oranlarıyla dikkat çeken Bir Peri Masalı dizisinde Alina Boz'un giydiği kıyafetler çok konuşuluyor. Dizide canlandırdığı Melis karakterini çok seven izleyiciler, Alina Boz'un giydiği birbirinden farklı tarzdaki parçaları da araştırıyor. Özellikle Melis'in etek ve ceket kombinleri şimdiden en çok konuşulanlar arasına girdi bile! İşte, Alina Boz'un giydiği kıyafetlere alternatif öneriler!

Bir Peri Masalı dizisinin son bölümünde Alina Boz'un giydiği kıyafetlere alternatif ürünler

Alina Boz, benzersiz güzelliği ve her projede kendine hayran bırakan oyunculuğuyla son dönemlerin parlayan yıldızları arasında bulunuyor. Güzel oyuncunun son projesi ise senaryosu ve kadrosuyla herkesi ekran başına kilitleyen Bir Peri Masalı! Bu dizide Alina Boz'un giydiği kıyafetler modanın nabzını tutuyor. Özellikle de etek-ceket takımları! Gelin, bu takımlara alternatif olabilecek parçaları daha detaylı inceleyelim.

1-1

1. Dolabınızda mutlaka olmalı: Huixin Sweatblazer Uzun Kollu Açık Blazer Ceket

Bir Peri Masalı dizisinin son bölümünde Alina Boz'un giydiği kıyafetlere alternatif ürünler

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Bazen kombinleri tamamlamak bazen de maskulen bir tarz yaratmak için en ideal parçalar arasında blazer ceketler yer alır. Neredeyse her kombine uyan blazerlar zahmetsiz şıklığın anahtarı olarak görülürler. Bir Peri Masalı'nda Alina Boz'un üzerinde gördüğümüz cekete çok benzeyen Huixin Sweatblazer Uzun Kollu Açık Blazer Ceket kesinlikle şans verilmesi gereken ürünlerden biri. Çift düğmeli ve süs cepli model, iş hayatında ve önemli organizasyonlarda tercih edilebilir.

Ürünü İncele

2. Kombinlerin en şık tamamlayıcısı: Trendyolmilla Kahverengi Blazer Ceket

Bir Peri Masalı dizisinin son bölümünde Alina Boz'un giydiği kıyafetlere alternatif ürünler

Renk tonları ve stiliyle Alina Boz'un giydiği cekete oldukça benzeyen bir başka model de Trendyolmilla Kahverengi Blazer Ceket. Son derece esnek ve rahat modeliyle öne çıkan bu şık ceket; polyester, viskoz, elastan ve dokuma kumaştan üretilmiş. Ceketin poliviskon dokuması, dış ve iç yapısının uzun süre dayanmasını sağlarken kullanım rahatlığı da sunuyor. Ürünün tek düğmesi bulunuyor.

Ürünü İncele

3. Deri şıklığı: Only Onlsigne Suni Deri Etek

Bir Peri Masalı dizisinin son bölümünde Alina Boz'un giydiği kıyafetlere alternatif ürünler

Alina Boz'un üzerinde gördüğünüz eteği beğendiyseniz ve ona benzer bir parça arıyorsanız Only Onlsigne Suni Deri Etek tam size göre! Düğmeleri sayesinde rahatlıkla giyilip çıkarılabilen eteğe dilerseniz kemer de takabilirsiniz. Eteğin asimetrik duruşu, tarzınıza çarpıcı bir dokunuş katar. Size daha iddialı bir duruş sunan bu model, mini kesimi ile bacak boyunuzu da daha uzun gösterir.

Ürünü İncele

4. Basic parçaları sevenler için: Trendyolmilla Beyaz Bisiklet Yaka Basic Örme T-Shirt

Bir Peri Masalı dizisinin son bölümünde Alina Boz'un giydiği kıyafetlere alternatif ürünler

Alina Boz'un canlandırdığı karakterin tarzını benimsiyorsanız Trendyolmilla Beyaz Bisiklet Yaka Basic Örme T-Shirt gibi basic parçaları da tercih edebilirsiniz. Yaz ve bahar aylarında tek başına kullanabileceğiniz tişörtü kış mevsiminde ceketlerin içine giyebilirsiniz. Bisiklet yakalı modelin yumuşacık dokusu sayesinde gün boyu rahat edebilirsiniz. Tişörtün 10 farklı renk alternatifi arasından dilediklerinizi seçebilirsiniz.

Ürünü İncele

5. Her zaman rahat ve şık olmak isteyenlere: WangsCanis Kadınlar İçin Deri Ceket

Bir Peri Masalı dizisinin son bölümünde Alina Boz'un giydiği kıyafetlere alternatif ürünler

Bir Peri Masalı dizisinde Alina Boz'un en sevilen kıyafetlerinden biri de deri ceketi! Eğer siz de crop deri ceketleri beğeniyorsanız WangsCanis Kadınlar İçin Deri Ceket, tarzınız için en etkileyici seçimlerden biri olacak. Hafif dokusu ve teninize nefes aldıran kumaş teknolojisi sayesinde tüm gün üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz ceket, tarzınızın yıldız parçası hâline gelecek.

Ürünü İncele

6. Omuzları dik gösteren modeliyle: Trend Alaçatı Stili Vaggon Suni Deri Vatkalı Crop Blazer Ceket

Bir Peri Masalı dizisinin son bölümünde Alina Boz'un giydiği kıyafetlere alternatif ürünler

Bahar ve kış aylarında tercih edebileceğiniz Trend Alaçatı Stili Vaggon Suni Deri Vatkalı Crop Blazer Ceket, size daha havalı bir tarz sunuyor ve vatkalarıyla omuzlarınızı öne çıkarıyor. Şık tasarımı sayesinde her tarza uyum sağlıyor. Basic tişörtlerin yanı sıra desenli elbiselerle de tamamlanabiliyor. Altına topuklu sandaletlerinizi ya da botlarınızı da giydiniz mi tamamdır!

Ürünü İncele

7. Ne giysem derdine son: Aobiono Kadın Yaz Günlük Elbise Puantiyeli

Bir Peri Masalı dizisinin son bölümünde Alina Boz'un giydiği kıyafetlere alternatif ürünler

Alina Boz'un üzerinde görülen ve çok sevilen puantiyeli yeşil elbiseye alternatif bir model arıyorsanız Aobiono Kadın Yaz Günlük Elbise Puantiyeli ile tanışmanız gerek! Yaz aylarında tek parça olarak giyip çıkabileceğiniz elbise sizi hem kombin yapma derdinden kurtarıyor hem sıcak havalarda terlemenizi önlüyor. Günlük kullanımda da özel günlerde de rahatlıkla tercih ediliyor.

Ürünü İncele

8. Dolabınızın vazgeçilmezlerindne olacak: Jimmy Key Kadın Yeşil Halter Yaka Askılı Desenli Örme Midi Elbise

Bir Peri Masalı dizisinin son bölümünde Alina Boz'un giydiği kıyafetlere alternatif ürünler

Yaz ve bahar aylarında günlük tarzınıza uyum sağlayacak Jimmy Key Kadın Yeşil Halter Yaka Askılı Desenli Örme Midi Elbise, polyester ve elastan materyalden üretildiği için esneyebiliyor ve vücut yapısına uyum sağlıyor. Ayrıca yumuşak dokusu sayesinde daha rahat hissetmenize yardımcı oluyor. Düz kesim elbisenin boyu diz altına kadar iniyor.

Ürünü İncele

9. Daha iddialı bir görünüm için: Only Kadın Onlbase Suni Deri Etek Otw Noos Rock

Bir Peri Masalı dizisinin son bölümünde Alina Boz'un giydiği kıyafetlere alternatif ürünler

Düz kalıbı ve mini boyuyla özel günlerinize eşlik edecek Only Kadın Onlbase Suni Deri Etek Otw Noos Rock, ince yapısıyla vücutta ağırlık hissi yaratmıyor. Modelin iki adet cebi bulunuyor ve beli lastikli olduğu için vücuda uyum sağlıyor. Etek, arkadaki fermuarı sayesinde kolayca giyilebiliyor. Size de harika kombinlerin keyfini çıkarmak kalıyor!

Ürünü İncele

10. Her tarzın olmazsa olmazlarından: Koton Bisiklet Yaka Kısa Kollu Basic Tişört

Bir Peri Masalı dizisinin son bölümünde Alina Boz'un giydiği kıyafetlere alternatif ürünler

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Her zaman ihtiyacınız olacak Koton Bisiklet Yaka Kısa Kollu Basic Tişört, dolabınızda mutlaka bulunması gereken parçalardan! Çamaşır makinesinde ve elde yıkanabilen basic tişört, pamuklu olduğu için yumuşaklığıyla sizi mest edecek. Her renk ve tarzda giyim ürünüyle uyum sağladığı için kombinlerin kurtarıcı parçası oluyor ve tek başına da stilinize yön veriyor.

Ürünü İncele
Anahtar Kelimeler:
Alina Boz ceket elbise blazer blazer ceket deri ceket Oyuncu karakteri bacak boyu

İş birliği İçerikleri

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Banyosunda çektiği video viral oldu! En zorlu lekeleri bir çırpıda yok etti

Banyosunda çektiği video viral oldu! En zorlu lekeleri bir çırpıda yok etti

Her derde deva! Faydaları saymakla bitmeyen, şifasıyla gücünüze güç katacak en iyi çiçek balları

Her derde deva! Faydaları saymakla bitmeyen, şifasıyla gücünüze güç katacak en iyi çiçek balları

Motosiklet tutkunları buraya! Tam kask yerine tercih edebileceğiniz güvenliğinizi sağlayacak yarım kask modelleri

Motosiklet tutkunları buraya! Tam kask yerine tercih edebileceğiniz güvenliğinizi sağlayacak yarım kask modelleri

Motosiklet kullanıcılarının olmazsa olmazlarından en iyi motosiklet eldivenleri

Motosiklet kullanıcılarının olmazsa olmazlarından en iyi motosiklet eldivenleri

Şıklığıyla herkesin dikkatini çekiyor! Dilan Çiçek Deniz'in çok beğenilen o paylaşımındaki elbise ve alternatif modeller

Şıklığıyla herkesin dikkatini çekiyor! Dilan Çiçek Deniz'in çok beğenilen o paylaşımındaki elbise ve alternatif modeller

Tümünü Gör
Şıklığıyla herkesin dikkatini çekiyor! Dilan Çiçek Deniz'in çok beğenilen o paylaşımındaki elbise ve alternatif modeller

Şıklığıyla herkesin dikkatini çekiyor! Dilan Çiçek Deniz'in çok beğenilen o paylaşımındaki elbise ve alternatif modeller

TikTok'ta viral oldu! Gören hemen alıyor... Kendisi küçük etkisi büyük...

TikTok'ta viral oldu! Gören hemen alıyor... Kendisi küçük etkisi büyük...

TikTok'ta popüler oldu! Düzen âşıklarının kalbini çalıyor...

TikTok'ta popüler oldu! Düzen âşıklarının kalbini çalıyor...

Sonbahar renklerini üzerinizde taşıyın! Hem sonbahara hem size çok yakışacak elbise modelleri

Sonbahar renklerini üzerinizde taşıyın! Hem sonbahara hem size çok yakışacak elbise modelleri

Saçlarınıza kaybettiği canlılığı geri kazandıracak uygun fiyatlı saç bakım ürünleri

Saçlarınıza kaybettiği canlılığı geri kazandıracak uygun fiyatlı saç bakım ürünleri

Sadece tek bir ürünle evinizin havasını tamamen değiştirebilirsiniz!

Sadece tek bir ürünle evinizin havasını tamamen değiştirebilirsiniz!

Tümünü Gör
Sadece tek bir ürünle evinizin havasını tamamen değiştirebilirsiniz!

Sadece tek bir ürünle evinizin havasını tamamen değiştirebilirsiniz!

Kış gelmeden mutlaka edinin! Ayaklarınızı sıcacık tutacak en konforlu ev terlikleri

Kış gelmeden mutlaka edinin! Ayaklarınızı sıcacık tutacak en konforlu ev terlikleri

Sinema kalitesinde seyir keyfi yaşamak isteyenlerin çok sevdiği taşınabilir projeksiyon cihazlarıyla tanışın

Sinema kalitesinde seyir keyfi yaşamak isteyenlerin çok sevdiği taşınabilir projeksiyon cihazlarıyla tanışın

Evdeki pilleriniz atık olmasın! Hem doğa hem de bütçe dostu pil şarj cihazları

Evdeki pilleriniz atık olmasın! Hem doğa hem de bütçe dostu pil şarj cihazları

İş hayatında sizi bir adım öne taşıyacak, başarınıza başarı katacak akademik ajandalar

İş hayatında sizi bir adım öne taşıyacak, başarınıza başarı katacak akademik ajandalar

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Tümünü Gör

Benzer Moda İçerikleri

Şıklığıyla herkesin dikkatini çekiyor! Dilan Çiçek Deniz'in çok beğenilen o paylaşımındaki elbise ve alternatif modeller

Şıklığıyla herkesin dikkatini çekiyor! Dilan Çiçek Deniz'in çok beğenilen o paylaşımındaki elbise ve alternatif modeller

Sonbahar renklerini üzerinizde taşıyın! Hem sonbahara hem size çok yakışacak elbise modelleri

Sonbahar renklerini üzerinizde taşıyın! Hem sonbahara hem size çok yakışacak elbise modelleri

Ne giyse çok beğeniliyor! Yasak Elma'nın güzel oyuncusu Biran Damla Yılmaz'ın son bölümde giydiği o kıyafetler

Ne giyse çok beğeniliyor! Yasak Elma'nın güzel oyuncusu Biran Damla Yılmaz'ın son bölümde giydiği o kıyafetler

Deri mont şıklığı! Stilinize eşsiz bir hava katacak kaliteli deri montlar

Deri mont şıklığı! Stilinize eşsiz bir hava katacak kaliteli deri montlar

Her tarza ve her ortama uyum sağlayan deri botları keşfedin!

Her tarza ve her ortama uyum sağlayan deri botları keşfedin!

Güzelliğiyle büyüleyen Hafsanur Sancaktutan'ın çok beğenilen o bluzuna alternatif öneriler

Güzelliğiyle büyüleyen Hafsanur Sancaktutan'ın çok beğenilen o bluzuna alternatif öneriler

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Sıcak Kafa izleyenleri şaşırtacak! Delilik salgınındaki İstanbul'u anlatıyor! Netflix'in Türk distopik bilim kurgu dizisi Sıcak Kafa'nın yayın tarihi açıklandı!

Netflix'in yeni Türk dizisi olay oldu! Salgının ve kaosun pençesindeki dünya!

Uğur Güneş Avcı dizisiyle ekrana dönüyor! Kuruluş Osman ve Destan'ın yapımcısı duyurdu

Ünlü oyuncu hayranlarını şaşırtacak! İddialı diziyle ekranlara dönüyor

Doğu Demirkol'un dizisi Doğu'nun 2. sezon çekimleri başladı! Evliya Aykan ve Ege Kökenli de başrollerde

Gerçek hayat hikayesinden uyarlandı!

Tuzak dizisi ne zaman başlayacak? Tuzak dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Akın Akınözü yeni imajıyla şaşırttı!

Tuzak dizisi ne zaman başlayacak? Tuzak dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Kuş Uçuşu dizisinin yeni yönetmeni belli oldu

Kuş Uçuşu dizisinin yeni yönetmeni belli oldu

Yasak Elma dizisinin güzel karakteri Kumru'nun giydiği kıyafetlere alternatif ürünler

Ne giyse çok beğeniliyor! Yasak Elma'nın güzel oyuncusu Biran Damla Yılmaz'ın son bölümde giydiği o kıyafetler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.