Bir Peri Masalı dizisinin son bölümünde Alina Boz'un giydiği kıyafetlere alternatif ürünler

Alina Boz, benzersiz güzelliği ve her projede kendine hayran bırakan oyunculuğuyla son dönemlerin parlayan yıldızları arasında bulunuyor. Güzel oyuncunun son projesi ise senaryosu ve kadrosuyla herkesi ekran başına kilitleyen Bir Peri Masalı! Bu dizide Alina Boz'un giydiği kıyafetler modanın nabzını tutuyor. Özellikle de etek-ceket takımları! Gelin, bu takımlara alternatif olabilecek parçaları daha detaylı inceleyelim.

1. Dolabınızda mutlaka olmalı: Huixin Sweatblazer Uzun Kollu Açık Blazer Ceket

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Bazen kombinleri tamamlamak bazen de maskulen bir tarz yaratmak için en ideal parçalar arasında blazer ceketler yer alır. Neredeyse her kombine uyan blazerlar zahmetsiz şıklığın anahtarı olarak görülürler. Bir Peri Masalı'nda Alina Boz'un üzerinde gördüğümüz cekete çok benzeyen Huixin Sweatblazer Uzun Kollu Açık Blazer Ceket kesinlikle şans verilmesi gereken ürünlerden biri. Çift düğmeli ve süs cepli model, iş hayatında ve önemli organizasyonlarda tercih edilebilir.

2. Kombinlerin en şık tamamlayıcısı: Trendyolmilla Kahverengi Blazer Ceket

Renk tonları ve stiliyle Alina Boz'un giydiği cekete oldukça benzeyen bir başka model de Trendyolmilla Kahverengi Blazer Ceket. Son derece esnek ve rahat modeliyle öne çıkan bu şık ceket; polyester, viskoz, elastan ve dokuma kumaştan üretilmiş. Ceketin poliviskon dokuması, dış ve iç yapısının uzun süre dayanmasını sağlarken kullanım rahatlığı da sunuyor. Ürünün tek düğmesi bulunuyor.

3. Deri şıklığı: Only Onlsigne Suni Deri Etek

Alina Boz'un üzerinde gördüğünüz eteği beğendiyseniz ve ona benzer bir parça arıyorsanız Only Onlsigne Suni Deri Etek tam size göre! Düğmeleri sayesinde rahatlıkla giyilip çıkarılabilen eteğe dilerseniz kemer de takabilirsiniz. Eteğin asimetrik duruşu, tarzınıza çarpıcı bir dokunuş katar. Size daha iddialı bir duruş sunan bu model, mini kesimi ile bacak boyunuzu da daha uzun gösterir.

4. Basic parçaları sevenler için: Trendyolmilla Beyaz Bisiklet Yaka Basic Örme T-Shirt

Alina Boz'un canlandırdığı karakterin tarzını benimsiyorsanız Trendyolmilla Beyaz Bisiklet Yaka Basic Örme T-Shirt gibi basic parçaları da tercih edebilirsiniz. Yaz ve bahar aylarında tek başına kullanabileceğiniz tişörtü kış mevsiminde ceketlerin içine giyebilirsiniz. Bisiklet yakalı modelin yumuşacık dokusu sayesinde gün boyu rahat edebilirsiniz. Tişörtün 10 farklı renk alternatifi arasından dilediklerinizi seçebilirsiniz.

5. Her zaman rahat ve şık olmak isteyenlere: WangsCanis Kadınlar İçin Deri Ceket

Bir Peri Masalı dizisinde Alina Boz'un en sevilen kıyafetlerinden biri de deri ceketi! Eğer siz de crop deri ceketleri beğeniyorsanız WangsCanis Kadınlar İçin Deri Ceket, tarzınız için en etkileyici seçimlerden biri olacak. Hafif dokusu ve teninize nefes aldıran kumaş teknolojisi sayesinde tüm gün üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz ceket, tarzınızın yıldız parçası hâline gelecek.

6. Omuzları dik gösteren modeliyle: Trend Alaçatı Stili Vaggon Suni Deri Vatkalı Crop Blazer Ceket

Bahar ve kış aylarında tercih edebileceğiniz Trend Alaçatı Stili Vaggon Suni Deri Vatkalı Crop Blazer Ceket, size daha havalı bir tarz sunuyor ve vatkalarıyla omuzlarınızı öne çıkarıyor. Şık tasarımı sayesinde her tarza uyum sağlıyor. Basic tişörtlerin yanı sıra desenli elbiselerle de tamamlanabiliyor. Altına topuklu sandaletlerinizi ya da botlarınızı da giydiniz mi tamamdır!

7. Ne giysem derdine son: Aobiono Kadın Yaz Günlük Elbise Puantiyeli

Alina Boz'un üzerinde görülen ve çok sevilen puantiyeli yeşil elbiseye alternatif bir model arıyorsanız Aobiono Kadın Yaz Günlük Elbise Puantiyeli ile tanışmanız gerek! Yaz aylarında tek parça olarak giyip çıkabileceğiniz elbise sizi hem kombin yapma derdinden kurtarıyor hem sıcak havalarda terlemenizi önlüyor. Günlük kullanımda da özel günlerde de rahatlıkla tercih ediliyor.

8. Dolabınızın vazgeçilmezlerindne olacak: Jimmy Key Kadın Yeşil Halter Yaka Askılı Desenli Örme Midi Elbise

Yaz ve bahar aylarında günlük tarzınıza uyum sağlayacak Jimmy Key Kadın Yeşil Halter Yaka Askılı Desenli Örme Midi Elbise, polyester ve elastan materyalden üretildiği için esneyebiliyor ve vücut yapısına uyum sağlıyor. Ayrıca yumuşak dokusu sayesinde daha rahat hissetmenize yardımcı oluyor. Düz kesim elbisenin boyu diz altına kadar iniyor.

9. Daha iddialı bir görünüm için: Only Kadın Onlbase Suni Deri Etek Otw Noos Rock

Düz kalıbı ve mini boyuyla özel günlerinize eşlik edecek Only Kadın Onlbase Suni Deri Etek Otw Noos Rock, ince yapısıyla vücutta ağırlık hissi yaratmıyor. Modelin iki adet cebi bulunuyor ve beli lastikli olduğu için vücuda uyum sağlıyor. Etek, arkadaki fermuarı sayesinde kolayca giyilebiliyor. Size de harika kombinlerin keyfini çıkarmak kalıyor!

10. Her tarzın olmazsa olmazlarından: Koton Bisiklet Yaka Kısa Kollu Basic Tişört

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Her zaman ihtiyacınız olacak Koton Bisiklet Yaka Kısa Kollu Basic Tişört, dolabınızda mutlaka bulunması gereken parçalardan! Çamaşır makinesinde ve elde yıkanabilen basic tişört, pamuklu olduğu için yumuşaklığıyla sizi mest edecek. Her renk ve tarzda giyim ürünüyle uyum sağladığı için kombinlerin kurtarıcı parçası oluyor ve tek başına da stilinize yön veriyor.