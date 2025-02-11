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  4. Bir şişesi bile etkili! Vücudu zımba gibi yapan 'şifalı shot' tarifi

Bir şişesi bile etkili! Vücudu zımba gibi yapan 'şifalı shot' tarifi

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
11.02.2025 17:01
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Kış aylarının gelmesi ve havaların soğumasıyla beraber viral enfeksiyon hastalıkları artış göstermeye başladı. Bu noktada devreye vücudun savunma mekanizmasını yani bağışıklık sistemini güçlendirmek giriyor. Hem hastalıklardan korunmak hem de hasta olunması durumunda en hafif şekilde atlatmak için bu şifalı içeceği hazırlayıp günde bir şişe (shot) kadar tüketebilirsiniz.

Bir şişesi bile etkili! Vücudu zımba gibi yapan 'şifalı shot' tarifi

Pancar, toz zencefil ve limon gibi faydalı malzemelerden oluşan bu şifalı içecek bağışıklık sisteminizi tavan yapacak.

ŞİFALI SHOT YAPILIŞI

Bağışıklı artırıp hastalıklardan uzak tutan şifalı içecek için gerekli malzemeler şu şekilde:

  • 4 orta boy pancar
  • 1 çorba kaşığı zencefil tozu (10 gram)
  • 1 tatlı kaşığı harnup pekmezi (15 gram)
  • 1 limonun suyu
  • 1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

Yapılışı:

  • Pancarı soyup, dilimleyin ve 3 bardak su ile (850 ml) kaynatın
  • Suyunu bir kaba alın. Posasını kenara koyun.
  • Zencefil tozunu ekleyin.
  • Harnup pekmezini ve limon suyunu ilave edin.
  • Karışıma karabiberi ekleyin.
  • Tüm malzemeleri iyice karıştırın ve bir süre bekletin.
  • Shot bardağına dökün ve soğuması için 2 saat dolapta bekletin.

Tarifin tadından ziyada içeriği çok iyi, tadı tatlı değil. Eğer daha lezzetli olsun istiyorsanız portakal suyu ekleyin (2 portakal)

Eğer katı meyve sıkacağınız var ise direk onunla yapın, pancarı kaynatmadan direk suyunu çıkartın.

FAYDALARI

Pancar suyu, bağışıklık sistemini güçlendirir ve kan temizleme etkisi sağlar.

Zencefil, iltihap giderici ve bağışıklık güçlendirici özelliklere sahiptir.

Harnup pekmezi, doğal bir şeker kaynağı olarak vücudu canlandırır, antibakteriyel özelliklere sahiptir.

Limon, C vitamini deposu olup bağışıklık sistemini destekler.

Karabiber, sindirimi destekler ve vücuttaki toksinleri atma işlevi görür.

BESİN İÇERİĞİ

Kalori: 156 kcal
Karbonhidrat: 39.5 g
Protein: 3.6 g
Yağ: 0.5 g

1 shot değeri (7 porsiyon)

Kalori: 22.29 kcal
Karbonhidrat: 5.64 g
Protein: 0.51 g
Yağ: 0.07 g

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Chef GPT
Anahtar Kelimeler:
Bağışıklık Sistemi viral enfeksiyon
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