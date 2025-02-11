Bir şişesi bile etkili! Vücudu zımba gibi yapan 'şifalı shot' tarifi

Pancar, toz zencefil ve limon gibi faydalı malzemelerden oluşan bu şifalı içecek bağışıklık sisteminizi tavan yapacak.
Bağışıklı artırıp hastalıklardan uzak tutan şifalı içecek için gerekli malzemeler şu şekilde:
Yapılışı:
Tarifin tadından ziyada içeriği çok iyi, tadı tatlı değil. Eğer daha lezzetli olsun istiyorsanız portakal suyu ekleyin (2 portakal)
Eğer katı meyve sıkacağınız var ise direk onunla yapın, pancarı kaynatmadan direk suyunu çıkartın.
Pancar suyu, bağışıklık sistemini güçlendirir ve kan temizleme etkisi sağlar.
Zencefil, iltihap giderici ve bağışıklık güçlendirici özelliklere sahiptir.
Harnup pekmezi, doğal bir şeker kaynağı olarak vücudu canlandırır, antibakteriyel özelliklere sahiptir.
Limon, C vitamini deposu olup bağışıklık sistemini destekler.
Karabiber, sindirimi destekler ve vücuttaki toksinleri atma işlevi görür.
Kalori: 156 kcal
Karbonhidrat: 39.5 g
Protein: 3.6 g
Yağ: 0.5 g
1 shot değeri (7 porsiyon)
Kalori: 22.29 kcal
Karbonhidrat: 5.64 g
Protein: 0.51 g
Yağ: 0.07 g
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