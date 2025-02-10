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Pişmeyen cheesecake tarifi! En kolay cheesecake nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
10.02.2025 16:29
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Fırınla uğraşmadan hazırlanan pişmeyen cheesecake, tatlı krizlerine pratik bir çözüm sunuyor. Alt tabanı için genellikle ezilmiş bisküvilerle tereyağı karışımı kullanılır ve bu katman buzdolabında sertleşmesi için bekletilir. Daha sonra harcı hazırlanır ve üzerine yayılır. Hafif ve pürüzsüz dokusuyla damakta eriyen bu tatlı, meyve soslarıyla tamamlandığında şık bir sunuma kavuşur. Peki, En kolay cheesecake nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Pişmeyen cheesecake tarifi! En kolay cheesecake nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 6
Hazırlık Süresi 20dk
Pişirme Süresi dk
Kalori/Porsiyon -

Pişmeyen cheesecake yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli adım, dolguyu düzgün kıvama getirmektir. Malzemeler iyice karıştırılmalı ve homojen bir kıvam elde edilmelidir. Dolguyu bisküvi tabanına döktükten sonra tatlının buzdolabında en az 3-4 saat, tercihen bir gece boyunca dinlenmesi gerekir. Üzerine çilek, yaban mersini veya limon sosu dökülerek hem görsel açıdan çekici hem de ferah bir lezzet elde edebilirsiniz. Kolay hazırlığı ve hafif tadıyla bu tatlı vazgeçilmeziniz olacak.

MALZEMELER

  • 300 g labne peynir(Oda sıcaklığında olsun)
  • 20 g kakao (2 silme yemek kaşığı)
  • 75 g pudra şekeri (3 dolu yemek kaşığı)
  • 150 g bitter çikolata( Benmaride erit)
  • 200 ml sıvı krema (%35-38 yağ oranı olsun, mikserle köpürtün)
  • Tabanı için
  • 200 g bisküvi (1 paket)
  • 20 g kakao (2 silme yemek kaşığı)
  • 80 g tereyağı
  • Vişne sos için
  • 300 g çekirdeğinden ayrılmış vişne (Arta kalan suyu da içine)
  • 50 g toz şeker (3.5 yemek kaşığı)
  • 1 yemek kaşığı nişasta
  • 100 ml su (1/2 su bardağı)

TARİF

  • Sos için tüm malzemeleri karıştırın ve pişirin. Soğuyana kadar ara ara karıştırın.
  • Bisküvileri robottan kakaoyla beraber çekin. Sonrasında eritilmiş yağını ekleyin ve karıştırın.
  • Hazırladığınız tabanı çembere dökün ve spatula yardımıyla düzeltin. Buzdolabına koyun.
  • Labne kakao ve pudra şekerini çırpın ardından benmari eritilmiş çikolatayı ekleyin ve tekrar karıştırın.
  • Son olarak çırpılmış kremayı ekleyin harcınız hazır.
  • Harcı dola bisküvili tabanın üzerine ekleyin ve spatula yardımıyla düzeltin dolaba atın.
  • En az 3-4 saat bekletin. sosunu servis esnasında ekleyin.

AFİYET OLSUN!
Chef GPT

Anahtar Kelimeler:
cheesecake tarifi
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