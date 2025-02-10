Pişmeyen cheesecake tarifi! En kolay cheesecake nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Pişmeyen cheesecake yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli adım, dolguyu düzgün kıvama getirmektir. Malzemeler iyice karıştırılmalı ve homojen bir kıvam elde edilmelidir. Dolguyu bisküvi tabanına döktükten sonra tatlının buzdolabında en az 3-4 saat, tercihen bir gece boyunca dinlenmesi gerekir. Üzerine çilek, yaban mersini veya limon sosu dökülerek hem görsel açıdan çekici hem de ferah bir lezzet elde edebilirsiniz. Kolay hazırlığı ve hafif tadıyla bu tatlı vazgeçilmeziniz olacak.
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