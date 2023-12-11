"Bir yaş daha almadan..." diyerek paylaştı! Burcu Özberk'in pozlarına beğeni yağdı

Son olarak, 11'inci bölümüyle final yapan Kanal D'nin 'Kraliçe' dizisinde objektif karşısına geçen oyuncu Burcu Özberk sosyal medya pozları ve özel hayatıyla dikkat çekiyor.

Son olarak Gökhan Alkan ile adı aşk iddialarına karışan güzel oyuncu yine hayranlarını mest etti.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu yaz pozlarını paylaşarak "Bir yaş daha almadan, kendimle ilgili yeni keşifler yaptığım an’ları paylaşmak istedim. Katlanarak artsın diye" notunu paylaşımına düştü.

Burcu Özberk'e dakikalar içince binlerce beğeni ve yorum geldi.







