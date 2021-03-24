Bir Yeraltı Sit-Com'u dizisinin fragmanı yayınlandı | Bir Yeraltı Sit-Com'u dizisinin oyuncuları kimlerdir?

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformunda yayınlanacak olan Bir Yeraltı Sit-Com'u dizisi heyecanla bekleniyor. İlk fragmanı yayınlanan ve senaryosu Hasan Can Kaya'ya ait olan dizinin konusu ve oyuncuları arama motorları üzerinden araştırılıyor. Yönetmen koltuğunda Hasan Can Kaya'nın kız arkadaşı olan Sultan San'ın oturduğu Bir Yeraltı Sit-Com'u dizisi yakında Exxen'de olacak. İşte, detaylar...

BİR YERALTI SİT-COM'U DİZİSİ KONUSU VE OYUNCU KADROSU

Yönetmen koltuğunda Sultan San'ın oturduğu ve senaryosu Hasan Can Kaya'ya ait olan Bir Yeraltı Sit-Com'u dizisinin başrollerinde Hasan Can Kaya, Günay Karacaoğlu, Tuna Orhan, Ezgi Gör ile Lara Domaç yer alıyor.

Dizi de Hasan Can Kaya’nın kendi hayat hikayesi konu alınıyor. Ancak, komedi türünde bir dizi olacağı için içeriğinde bolca mizah içermesi bekleniyor.

HASAN CAN KAYA KİMDİR?

Hasan Can Kaya 16 Aralık 1989 yılında İstanbul Güngören’de dünyaya gelmiştir. Aslen Malatayalı olan Kaya, uzun yıllar komedi programlarında yazarlık yaparken kendi hazırladığı formatları da farklı platformlarda sergiledi.