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Bir yıl boyunca sadece patates yedi! Yaşadıklarına kendisi de inanamadı: "Hayatımın en büyük dersini çıkarttım"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
20.12.2024 14:47
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YouTube'da Spud Fit ismini kullanan Avustralyalı sosyal medya fenomeni Andrew Flinders Taylor kendisini yemek bağımlısı olarak tanımladı ve hayatını değiştirecek bir diyete imza attı. 1 yıl boyunca sadece patates yiyen Taylor, "Patates hariç tüm yiyecekleri bıraktım. Bir yıl içinde tam 50 kilo verdim" dedi. Taylor'un şoke eden diyetine karşı uzmanlar sağlıksız olduğu yönünde uyarılarda bulundu.

Bir yıl boyunca sadece patates yedi! Yaşadıklarına kendisi de inanamadı: "Hayatımın en büyük dersini çıkarttım"

MYNET|DIŞ HABERLER YouTube'da Spud Fit ismini kullanan sosyal medya fenomeni Andrew Flinders Taylor, 2016 yılında hayatını değiştirmek için sadece patatesten oluşan radikal bir diyet uygulamaya karar verdi. Andrew'un patates ağırlıklı diyetinin temel motivasyonu, geliştirdiği bir yeme bağımlılığından kaynaklanıyordu. Ona göre kendisini tamamen yemek yeme bağımlısıydı ve bu durumdan kurtulmak için şok bir diyet uygulaması gerekiyordu.

"KENDİM İÇİN ÖZEL OLARAK TASARLADIM"

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2019 yılında verdiği bir röportajında Taylor, bu diyeti kendisi için özel olarak tasarladığını söyleyerek, "Spud Fit Challenge'ım yalnızca kendi yeme bağımlılığımı tedavi etmek için kısa süreli bir müdahale olarak tasarlanmıştı . Yemeğe karşı davranışım, bir alkoliğin içkiye olan davranışını yansıtıyordu, bu yüzden aynı yoksunluk modeliyle mümkün olduğunca tedavi etmeye karar verdim: Patates hariç tüm yiyecekleri bıraktım. Hayatımın en büyük dersini çıkarttım" dedi.

SINIRLARINI KENDİSİNİ BELİRLEDİ

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Andrew, tatlı patatesler de dahil olmak üzere her türlü patatesi yedi ve kurutulmuş otlar veya yağsız soslarla lezzet kattı. Daha kremamsı bir püre için yağsız soya sütü ekledi. Patates miktarı konusunda kendini sınırlamadı. Ayrıca diyetini B12 vitamini ile destekledi. Andrew, 144 kilo olarak başladığı diyetinin ardından bir yıl içerisinde 50 kilo verdi.

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Diyetinin ilk ayında hiç spor yapmadan 22 kilo verdi, ancak daha sonra günlük rutinine 90 dakikalık bir egzersiz ekledi. Diyetin diğer sonuçları arasında kolesterol, kan basıncı ve şeker seviyelerinin düşmesi de yer aldı.

"UYGULAMAYIN" DİYEREK UYARDI

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Medical News Today, sağlıklı ve dengeli beslenmenin besin gruplarının sebzeler, meyveler, tahıllar, protein ve süt ürünleri olduğunu belirtiyor. Diyet kendisi için işe yaramış olsa da Andrew, insanları kendi araştırmalarını yapmaya ve kişisel sağlık söz konusu olduğunda bilinçli kararlar almaya teşvik ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
patates
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