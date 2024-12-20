Kiracı ev sahibinin evde olmadığı zamanlarda dairesini kullandığını iddia etti! Detayları tek tek kontrol etti: "Arka kapı kilitli değildi."

MYNET|DIŞ HABERLER TikTok'ta Thalia Smith adıyla paylaşım yapan bir kadın ailesiyle birlikte Avustralya'nın Brisbane şehrinden Sidney şehrine taşındı. Mobilyalı ve civardaki evlere göre daha uygun kiralı bir mülk kiraladıklarını söyleyen Smith, "Meşru, iyi bilinen bir emlakçıdan geçtiğimiz için doğru şeyi yaptığımızı düşündük ancak hiç beklemediğimiz gibi olmadı" dedi.

"EVİN ÖNÜNDE ARABADA YAŞIYORDU"

Ev sahibinin evlerinin hemen önünde bir minibüste yaşadığını söyleyen Smith, "Bahçedeki postaları ve çöp kutularını kontrol ediyordu. Bir gün bizim bahçemizde arkadaşlarıyla çay içtiğini bile gördüm. Bir başka gün eve döndüğümde sanki 10 dakika önce temizlenmiş gibi kokuyordu. Vantilatör açıktı, ışıklar yanıyordu ve arka kapı kilitli değildi. Biz de çıkmaya karar verdik" dedi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Ne güzel, iyi ki oradan çıktın" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı, "Bu delilik, dalga mı geçiyorsun. Hemen polisi arardım" yorumunu ekledi.