Dere yatağında altın buldu! Kendisi bile bu sonucu beklemiyordu: Bir gören bir daha baktı..."Bu gerçek mi?"

Sosyal medyadan paylaşılan bir altın avı görüntüsü bir görene bir daha baktırdı. Görüntülerde bir adamın dere yatağında altın bulduğu anlar paylaşıldı. Kayalardan akan sıvıyı fark eden adam çekiçle önce kayaları parçaladı. Ardından ise suyla onları yıkadı. Sonucunda ise altın parçacıkları avcıyı şaşırtacak şekilde ortaya çıktı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntülerin kurgu olduğunu iddia ederken görüntülerin çekim yerine ya da zamanına ilişkin olarak net bir bilgi paylaşılmadı.

Görüntülere sosyal medya kullanıcılarından yorum gecikmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu gerçek mi?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Sonunda altına kavuşacaksam ben de bu kadar uğraşırım" yorumunda bulundu.