Bildiğiniz tüm çiftçileri unutun! Paraya para demiyor: "Güvensiz erkekler kaslarımla baş edemiyor"

Sosyal medyada çiftçilik hayatına dair kesitler paylaşarak kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Dani Coopss isimli genç bir kadın, geyik avlayarak, traktörünü sürerek ve yay ile okunu kullanarak avcılık yaparak tüm gününü geçiriyor. Kendisini başından sonuna kadar kırsal bir insan hissettiğini söyleyen Coopss, "Ben baştan sona gerçek bir kırsal kızıyım. Yaklaşık 15 çift kovboy çizmem var, depoda çok daha fazlası var ve yedi kovboy şapkam var.Kendimi kesinlikle oldukça erkeksi olarak tanımlardım, çünkü hobilerim basmakalıp erkek hobileri olarak görülebilir. Spor salonunda olmadığım zamanlardaki boş zamanlarımın çoğunu avlanarak, balık tutarak veya kamyonumu sürerek geçiriyorum." dedi.

Instagram'da 1,6 milyon takipçisi bulunan Coopss , "Vücudumla ilgili olumsuz yorumlar beni gerçekten etkiliyordu ama artık onları sadece iltifat olarak görüyorum. Benim kadar ağır kaldıran bir kızın kaslı olması normal. Güvensiz erkekler kaslarımla baş edemiyor" diye konuştu.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımları sayesinde gelirinin arttığını dile getiren Coopss, "Ama şimdi o kadar çok para kazanıyorum ki, sadece buna devam etmem gerekiyor ve hayatım harika. Kazançlarımın çoğu mülk ve araziye harcanıyor" ifadelerini kullandı.