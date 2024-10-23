Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Bildiğiniz tüm çiftçileri unutun! Paraya para demiyor: "Güvensiz erkekler kaslarımla baş edemiyor"

Bildiğiniz tüm çiftçileri unutun! Paraya para demiyor: "Güvensiz erkekler kaslarımla baş edemiyor"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
23.10.2024 12:10
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinin kırsal bir bölgesinde yaşayan 25 yaşındaki Dani Coopss isimli genç bir kadın çiftçilik yaparak geçimini sağlıyor. Bilindik tüm çiftçi kalıplarına meydan okuyan Coopss günlük paylaşımları sayesinde sosyal medyada milyonları aşan bir takipçi kitlesine ulaştı.

Bildiğiniz tüm çiftçileri unutun! Paraya para demiyor: "Güvensiz erkekler kaslarımla baş edemiyor"

Sosyal medyada çiftçilik hayatına dair kesitler paylaşarak kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Dani Coopss isimli genç bir kadın, geyik avlayarak, traktörünü sürerek ve yay ile okunu kullanarak avcılık yaparak tüm gününü geçiriyor. Kendisini başından sonuna kadar kırsal bir insan hissettiğini söyleyen Coopss, "Ben baştan sona gerçek bir kırsal kızıyım. Yaklaşık 15 çift kovboy çizmem var, depoda çok daha fazlası var ve yedi kovboy şapkam var.Kendimi kesinlikle oldukça erkeksi olarak tanımlardım, çünkü hobilerim basmakalıp erkek hobileri olarak görülebilir. Spor salonunda olmadığım zamanlardaki boş zamanlarımın çoğunu avlanarak, balık tutarak veya kamyonumu sürerek geçiriyorum." dedi.

56

Instagram'da 1,6 milyon takipçisi bulunan Coopss , "Vücudumla ilgili olumsuz yorumlar beni gerçekten etkiliyordu ama artık onları sadece iltifat olarak görüyorum. Benim kadar ağır kaldıran bir kızın kaslı olması normal. Güvensiz erkekler kaslarımla baş edemiyor" diye konuştu.

45

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımları sayesinde gelirinin arttığını dile getiren Coopss, "Ama şimdi o kadar çok para kazanıyorum ki, sadece buna devam etmem gerekiyor ve hayatım harika. Kazançlarımın çoğu mülk ve araziye harcanıyor" ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir

Göğüs altı dekoltesi yetmeyince bir de pantolonunu çıkarttı

Göğüs altı dekoltesi yetmeyince bir de pantolonunu çıkarttı

 Sere serpe küvete uzandı! Banyo yaptığı anları paylaştı

Sere serpe küvete uzandı! Banyo yaptığı anları paylaştı

 Yine cinsel ilişki skandalı! Üniversite kampüsünün ortasında...

Yine cinsel ilişki skandalı! Üniversite kampüsünün ortasında...

 Viral sokak röportajı! "Pavyonda çalışıyorum nereden bileyim?"

Viral sokak röportajı! "Pavyonda çalışıyorum nereden bileyim?"

 Metroda aniden ayağa kalkıp dans etti

Metroda aniden ayağa kalkıp dans etti
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
En Çok Okunan Trend Haberler
Bahçeli, atılan ipi istedi! Odaya asacak

Bahçeli, atılan ipi istedi! Odaya asacak

Kürsüden ip attı: Öcalan'ı asamadınız milletin hayallerini astınız!

Kürsüden ip attı: Öcalan'ı asamadınız milletin hayallerini astınız!

Ayrılığı hazmedemeyen eski sevgili özel görüntülerini internette paylaştı

Ayrılığı hazmedemeyen eski sevgili özel görüntülerini internette paylaştı

İhaneti böyle ifşaladı! "Ankara'da bir gün"

İhaneti böyle ifşaladı! "Ankara'da bir gün"

Telefonu düştü! Az daha canından oluyordu: 7 saat boyunca baş aşağı mahsur kaldı

Telefonu düştü! Az daha canından oluyordu: 7 saat boyunca baş aşağı mahsur kaldı

Yenidoğan bebeği anne ve babası hastaneden kaçırdı

Yenidoğan bebeği anne ve babası hastaneden kaçırdı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Stanley, Merrell, Philips ve daha pek çok markanın fırsat ürünleri burada

Stanley, Merrell, Philips ve daha pek çok markanın fırsat ürünleri burada

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.