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Bir Zamanlar Çukurova 100. son bölümde Ümit annesi Sevda'yı vurdu! Sevda öldü mü? Nazan Kesal Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrıldı mı?

11.06.2021 00:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 100. son bölümüyle ekrana geldi. Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölüm final sahnesi izleyenleri şaşırttı. Demir'e silah doğrultan Ümit "Yaptıklarının bedelini ödeyeceksin" diye bağırdı. Ümit arkasını dönüp giden Demir'i vurmak üzereyken annesi Sevda araya girdi ve kurşunun hedefi oldu. Ümit annesi Sevda'yı vurunca büyük şok yaşadı. Peki Sevda öldü mü? Sevda'yı canlandıran ünlü oyuncu Nazan Kesal diziden ayrıldı mı?

Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Furkan Palalı, Hande Soral, Kerem Alışık'ın başrollerini paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova, 10 Haziran Perşembe akşamı 100. bölümüyle ekrana geldi.

NAZAN KESAL VEDA ETTİ!

İki hafta sonra sezon finali yapacak olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde, Demir'den hesap sormak isteyen Ümit "Yaptıklarının bedelini ödeyeceksin" sözleriyle silahını çekti.

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Demir ise Ümit'in tehdidine aldırmadan arkasını döndü. Ancak Ümit'in Demir'i vuracağı sırada araya Sevda girdi. Sevda, kızının silahından çıkan kurşunla vurularak yere yığıldı. Dizide Sevda karakterini canlandıran ünlü oyuncu Nazan Kesal'ın ise diziye veda ettiği öğrenildi.

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM ÖZETİ

Sevda kızını korumak için, her şeyi göze alır. Konaktan para alıp, onu İstanbul'a götürecektir. Ama işler planlandığı gibi gitmeyince, Sevda için de zor günler başlayacaktır.

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Demir için de Züleyha için de artık Sevda, yuvalarını dağıtmak için gizli planlar yapan bir düşmandır! Ailenin büyüğü olarak gördüğü saygıyı kaybedip bir yabancıya dönüşecektir.

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ÜMİT HAYATINI HİÇE SAYARAK BEBEĞİ DOĞURMAK İSTİYOR

Demir, Ümit'in bebeği doğurmaması için her yolu denemeye kararlıdır.

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Züleyha, bebeği konakta büyütmeyi bile teklif etse Demir'in öfkesi yine tüm Çukurova'yı saracak, Ümit'i dört koldan arayıp bulacaktır. Tüm bu koşturmaca içinde, Sevda, elindeki tek kozu, Züleyha ile ortak oldukları suçu ortaya atar.

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Bu arada, Demir ve Züleyha henüz bilmese de, Betül ve Şermin de diğer cepheye yardıma başlayacaktır.

FEKELİ KONAĞINA YİNE BİR ATEŞ DÜŞER!

Yamanlar, kelimenin tam anlamıyla birbirlerine düşmüşken, şehri donatan ilanlarla Ümit'i ve Sevda'yı kapı dışarı eden Fekeli, konuyla daha fazla ilgilenecek vakit bulamayacaktır.

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Müjgan'ın kaybının ardından, tüm intikam yeminlerini toprağa gömen Fikret, şimdi kendini bambaşka bir mücadelenin içinde bulacaktır.

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Önce kapılarını çalan bir avukat sonra da Kerem Ali'nin yaşam mücadelesi içine düşmesi, Fikret, Fekeli ve Lütfiye'nin ocağına da kalbine de yeniden ateş düşürecektir.

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CUMALİ NEDEN ÜZÜM KIZIN PEŞİNDE?

Konakta, Sevda ve Ümit'in peşindeki trafik hiç bitmezken, Demir ve Züleyha da bir içeri bir şehre koşturur. Bahçede ise Saniye'yi delirten gelişmeler yaşanacaktır.

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Cumali, sürekli Üzüm kızın peşindedir. En son Saniye ikisini giderken görünce de konağın içine kadar duyulacak olaylar patlayacaktır.

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atv Bir Zamanlar Çukurova dizisi Hande Soral Hilal Altınbilek Murat Ünalmış Nazan Kesal
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