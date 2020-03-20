Bir Zamanlar Çukurova 60. son bölüm izle! Müjgan öldü mü? Bir Zamanlar Çukurova 61. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerini Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek'in paylaştığı rekortmen dizi Bir Zamanlar Çukurova, 60. son bölümüyle 19 Mart Perşembe akşamı ekrana geldi. Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümüne Demir yaşam mücadelesi verirken Züleyha'nın tutuklanması damga vurdu. Finalde ise tutuklanan Züleyha, mahkemede karşısında Demir'i buldu. İntihar girişiminde bulunan Müjgan'a ne olduğu ise yeni bölümde ortaya çıkacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 61. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 26 Mart Perşembe ekrana gelecek olan 61. yeni bölümünden ilk fragman ise önümüzdeki günlerde yayınlanacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yaşadıklarına, kendisine yapılanlara ve en çok da evlatlarından ayrılmaya daha fazla dayanamayan Züleyha, Fekeli'nin silahını kapar ve soluğu konakta alır! Demir, Züleyha'nın silahından çıkan kurşunlarla yere yığılır! Demir ameliyathaneye giderken, Züleyha da ellerinden kelepçe ile jandarmaların arasında cezaevine gönderilir. Yıllar önce çiftlikten jandarma eşliğinde Yılmaz götürülmüştü. Bu kez Yılmaz, gider aracın arkasından koşar, Adeta tarih tekerrür etmektedir.