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Bir Zamanlar Çukurova 60. son bölüm izle! Müjgan öldü mü? Bir Zamanlar Çukurova 61. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

DİZİ HABERLERİ  | 20.03.2020 02:41 | Son Güncelleme

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 60. son bölümüyle ekrana geldi. Sevilen dizinin son bölümünde, evlatlarından ayrı bırakılmaya dayanamayan Züleyha, Felekeli'nin silahını alarak Demir'i vurdu. Züleyha tutuklanırken, ilk mahkemede ise karşısına vurduğu Demir çıktı. Müjgan ise Yılmaz'a veda mektubu bırakarak intihar girişiminde bulundu. Peki Müjgan öldü mü? Bir Zamanlar Çukurova 61. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Bir Zamanlar Çukurova son bölümde yaşananlar ve final sahnesi

Başrollerini Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek'in paylaştığı rekortmen dizi Bir Zamanlar Çukurova, 60. son bölümüyle 19 Mart Perşembe akşamı ekrana geldi. Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümüne Demir yaşam mücadelesi verirken Züleyha'nın tutuklanması damga vurdu. Finalde ise tutuklanan Züleyha, mahkemede karşısında Demir'i buldu. İntihar girişiminde bulunan Müjgan'a ne olduğu ise yeni bölümde ortaya çıkacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 61. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 26 Mart Perşembe ekrana gelecek olan 61. yeni bölümünden ilk fragman ise önümüzdeki günlerde yayınlanacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yaşadıklarına, kendisine yapılanlara ve en çok da evlatlarından ayrılmaya daha fazla dayanamayan Züleyha, Fekeli'nin silahını kapar ve soluğu konakta alır! Demir, Züleyha'nın silahından çıkan kurşunlarla yere yığılır! Demir ameliyathaneye giderken, Züleyha da ellerinden kelepçe ile jandarmaların arasında cezaevine gönderilir. Yıllar önce çiftlikten jandarma eşliğinde Yılmaz götürülmüştü. Bu kez Yılmaz, gider aracın arkasından koşar, Adeta tarih tekerrür etmektedir.

Züleyha, evlatlarından ayrı kalmanın acısıyla haykırarak konağı terk ederken, Hünkar da evlat acısıyla gözyaşları içinde hastaneye koşacaktır. Hünkar'ı evlat sınavında hiç yalnız bırakmayan ise tesadüfen orada bulunan Fekeli olacaktır. Demir'in yaşam mücadelesi devam ederken, Hünkar hiç beklenmeyen bir dostluk eliyle Züleyha'yı ziyarete de gider. Bir yandan Yılmaz, bir yandan Hünkar ve onlardan tüm hikayeyi dinleyen Savcı Jülide, Züleyha'yı kurtarmak için uğraşırlar ama içerde de zor bir hayat vardır. Züleyha, sessiz kalmak istese de hayat onu, içerde de zorlu bir mücadeleye sokacaktır. Züleyha'nın ise artık kaybedecek bir şeyi kalmamıştır.

Bir yandan olan bitene üzülse de bir yandan hala kendini haklı bulan Müjgan, artık Behice cephesini de kaybetmiştir. Züleyha'nın dikkat çekmek için Demir'i vurduğunu söyleyen Müjgan'a kendi halası bile artık itibar etmeyecektir. Yılmaz, Züleyha'yı kurtarmak için çabalarken, Müjgan da evliliğini kurtarmak için çaba gösterecektir. Ancak yapacağı şey, kendisi dahil pek çok kişinin hayatını derinden etkileyecektir.

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