Bir Zamanlar Çukurova 63. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Behice Züleyha'yı öldürdü mü? Bir Zamanlar Çukurova 62. son bölüm izle!

Başrollerini Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek'in paylaştığı rekortmen dizi Bir Zamanlar Çukurova, 62. son bölümüyle 22 Nisan Perşembe akşamı ekrana geldi. Bir Zamanlar Çukurova'nın 9 Nisan Perşembe ekrana gelecek olan 63. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı.

ZÜLEYHA KURTULACAK MI?

Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünde Yılmaz'ın cezaevine yolladığı yardımlar ve para ile, Züleyha koğuşta ağa ilan edildi. Züleyha çocuklarının hasretiyle gözyaşları içinde yaşarken, bir yandan da herkese yardım etmeye çalıştı. Kimse ne olduğunu anlamadan Züleyha fenalaştı ve ağır zehirlenme vakası olarak hastanaye kaldırdı. Ancak şüpheler Demir'e çevrildi ve polis tarafından sorgulandı.

Hastanede yatan Züleyha'nın peşini ise Behice bırakmadı. Hemşire kılığına giren Behice zehirli bir iğne hazırlayarak odasına geldi. Behice'nin Züleyha'ya ne yapacağı ise yeni bölümde ortaya çıkacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hünkar'ın Züleyha ile haberleştiğini öğrenen Demir yine esip gürler. Evde onun bağırmasından korkan Üzüm, bahçede bir otomobile saklanır! Otomobil Demir'indir ve Demir, Adana dışına çıktığında arabadaki küçük yolcusunu fark eder. Bu plansız seyahat, Demir ve Üzüm'ün bir sır paylaşmasına ve dost olmalarına vesile olacaktır. Ama sırları, Hünkar ve Saniye arasında merak konusudur.