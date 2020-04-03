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Bir Zamanlar Çukurova 63. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Behice Züleyha'yı öldürdü mü? Bir Zamanlar Çukurova 62. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 03.04.2020 01:59 | Son Güncelleme

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 62. son bölümüyle ekrana geldi. Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölüm final sahnesi nefesleri kesti. Cezaevinde olan Züleyha zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Ancak Behice ise Züleyha'nın peşini bırakmadı. Behice hemşire kılığına girdi ve zehirli bir iğne hazırlayarak Züleyha'nın odasına geldi. Peki Behice Züleyha'ya ne yapacak? Bir Zamanlar Çukur 63. yeni bölümünden ilk fragman da yayınlandı.

Başrollerini Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek'in paylaştığı rekortmen dizi Bir Zamanlar Çukurova, 62. son bölümüyle 22 Nisan Perşembe akşamı ekrana geldi. Bir Zamanlar Çukurova'nın 9 Nisan Perşembe ekrana gelecek olan 63. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı.

ZÜLEYHA KURTULACAK MI?

Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünde Yılmaz'ın cezaevine yolladığı yardımlar ve para ile, Züleyha koğuşta ağa ilan edildi. Züleyha çocuklarının hasretiyle gözyaşları içinde yaşarken, bir yandan da herkese yardım etmeye çalıştı. Kimse ne olduğunu anlamadan Züleyha fenalaştı ve ağır zehirlenme vakası olarak hastanaye kaldırdı. Ancak şüpheler Demir'e çevrildi ve polis tarafından sorgulandı.

Hastanede yatan Züleyha'nın peşini ise Behice bırakmadı. Hemşire kılığına giren Behice zehirli bir iğne hazırlayarak odasına geldi. Behice'nin Züleyha'ya ne yapacağı ise yeni bölümde ortaya çıkacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hünkar'ın Züleyha ile haberleştiğini öğrenen Demir yine esip gürler. Evde onun bağırmasından korkan Üzüm, bahçede bir otomobile saklanır! Otomobil Demir'indir ve Demir, Adana dışına çıktığında arabadaki küçük yolcusunu fark eder. Bu plansız seyahat, Demir ve Üzüm'ün bir sır paylaşmasına ve dost olmalarına vesile olacaktır. Ama sırları, Hünkar ve Saniye arasında merak konusudur.

ZÜLEYHA HÜNKAR'DAN NE SÖZÜ İSTEYECEK?

Züleyha'nın hastaneye kaldırıldığı haberi şehre yayılınca Hünkar da Yılmaz da koşarak hastaneye gider. Yılmaz geldiğinde henüz kendine gelmemiş olan Züleyha, Hünkar odadayken gözlerini aralar. Ve ondan çok zor bir konuda söz vermesini ister. Hünkar her ne kadar dirense de Züleyha'nın gözyaşlarına ve yalvarmalarına daha fazla karşı gelemez ve istediğini yapacağına dair söz verir.

FEKELİ VE YILMAZ YİNE KARŞI KARŞIYA! ÜSTELİK SİLAHLA!

Fekeli ve Çetin ölümle burun buruna gelir. Silahlarını çıkarıp otomobillerini siper ederek uzun bir mücadeleye girişirler. Tüm bu karmaşanın ardından Yılmaz ile Fekeli de tekrar karşı karşıya gelir. Üstelik, gerilen sinirler ile silahlar çekilir ve Fekeli, Yılmaz'ın silahını kendine doğrultur!

ŞERMİN'İN FENDİ SAVCI'YI YENECEK Mİ?

Şehirde adeta savaş çıkmış, her yerden bir olay duyulurken, Şermin ise kendi dünyasının derdindedir. Savcı Jülide'yi hem Adana'dan hem Dr. Sabahattin'den uzaklaştırmak için yaptığı planı devreye sokmuş ve seyre başlamıştır. Ama elbette Jülide'nin rüşvet almakla suçlanması ile Sabahattin önce Şermin'den şüphelenecektir.

Demir, Züleyha'yı öldürmek mi istedi? Züleyha kurtulabilecek mi? Çocuklar nerede? Kimin evinde? Hünkar, Züleyha'yı çocuklarına kavuşturabilecek mi? Yılmaz Züleyha'yı unutabilecek mi?

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