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Bir Zamanlar Çukurova 75. son bölümde şok final! Müjgan ve bebeğe ne oldu? Bir Zamanlar Çukurova 76. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

04.12.2020 01:42 | Son Güncelleme:
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ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 75. son bölümüyle ekranlara geldi. Bir Zamanlar Çukurova'nın final sahnesinde Züleyha'dan yardım isteyen Müjgan son anda karar değiştirince bebeğini tehlikeye attı. Bebeğiyle birlikte nehre giren Müjgan suda sürüklenmeye başladı. Müjgan ve bebeğine ne olacağı yeni bölümde ortaya çıkacak. Peki Bir Zamanlar Çukurova 76. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Bir Zamanlar Çukurova 75. son bölüm final sahnesi.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 75. son bölümü 3 Aralık Perşembe akşamı ATV'de ekrana geldi. Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık gibi oyuncuların yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölüm finalinde Müjgan yaptığı hareketle herkesi şoke etti. Bebeğiyle birlikte suya atlayan Müjgan'ın akıbeti ise yeni bölümde belli olacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 76. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 10 Aralık Perşembe ekrana gelecek olan 76. yeni bölüm fragmanı ise henüz ATV tarafından yayınlanmadı.

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yılmaz, kendini Züleyha'ya karşı aklanmış saysa bile, artık karşısında yepyeni bir Züleyha vardır.Züleyha, Demir'in karşısına dikilecek kadar cesur, Müjgan'ı koruyacak kadar vicdanlı bir kadındır artık!

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DEMİR HÜNKAR'IN KATİLİNİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR!

Yılmaz ve Züleyha arasında olan biten her şey Demir'i hala çok yaralasa da, Sevda ona tutunacak bir dal haline gelecektir.

Bir Zamanlar Çukurova 74. son bölüm final sahnesinde Yılmaz ve Fikret'i şoke eden itiraf! Müjgan hamile mi?Bir Zamanlar Çukurova 74. son bölüm final sahnesinde Yılmaz ve Fikret'i şoke eden itiraf! Müjgan hamile mi?

Yılmaz ile arasındaki rekabetten de Züleyha'dan da vazgeçmeyen Demir için, şimdi artık en öncelikli konu Hünkar'ın katilinin bulunması haline gelmiştir. Soruşturmalarına devam eden Demir, Hünkar'ı en son gören kişiyi bulur ve onunla konuşur.

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MÜJGAN'IN HESAPSIZ YALANI BEHİCE'NİN DE HAYATINI DEĞİŞTİRİR

Bir yandan Fikret'ten şüphelendiği için kendini kötü hisseden, bir yandan Züleyha'ya karşı sözünü tuttuğu için sevinen Yılmaz, diğer bir yandan Müjgan'ın yalanını cezasız bırakmayacaktır! Behice ne kadar haberim yoktu dese de ceza ikisine birden kesilecektir.

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FEKELİ HEM DEDİKODULARIN HEM YILMAZ'IN ÖFKESİNİN KARŞISINDA!

İki evladı arasında zor anlar yaşayan Fekeli, Müjgan'ın itirafı ile kendini bambaşka bir krizin ortasında bulur. Kendisinden duyulan şüpheye çok bozulan Fikret'in gönlünü yapması gerekecektir.

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Üstelik, Yılmaz'ın gözünün dönmesine neden olan dedikoduyu da bitirmek yine Fekeli'ye kalır! Yılmaz'ın cezalandırdığı Müjgan ve Behice'nin bu cezayı sonuna kadar hak ettiklerini düşünse de vicdanı yine de onlara yardım etmekten yanadır.

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MÜJGAN OĞLUNUN HAYATINI TEHLİKEYE ATIYOR!

Ne kadar ağlasa da affedilmeyen Müjgan, son çare olarak Züleyha'nın karşısına çıkıp ondan yardım isteyecektir. Züleyha ne kadar vicdanlı davransa da Müjgan'ın kontrolsüz davranışları iki kadını zor bir duruma düşürecek ve Kerem Ali'nin hayatını tehlikeye atacaktır!

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GAFFUR'UN PLANI ORTAYA ÇIKACAK MI?

Başını derde düşürmekten de düştüğü dertten kurtulmak için yeni dertlere bulaşmaktan da kurtulamayan Gaffur, şimdi de bir an önce gidebilmek için Almanya'dan mektup beklemektedir. Kafası iyice karıştığı için de Saniye'nin gazabından kurtulması mümkün olmaz. Sevda'nın Hünkar'ın yerine geçiyor olmasına gün geçtikçe sinirlenen Saniye, tüm sinirini çiftlikteki aksayan işlerden çıkarmaya başlar!

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