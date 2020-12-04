Bir Zamanlar Çukurova 75. son bölümde şok final! Müjgan ve bebeğe ne oldu? Bir Zamanlar Çukurova 76. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 75. son bölümü 3 Aralık Perşembe akşamı ATV'de ekrana geldi. Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık gibi oyuncuların yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölüm finalinde Müjgan yaptığı hareketle herkesi şoke etti. Bebeğiyle birlikte suya atlayan Müjgan'ın akıbeti ise yeni bölümde belli olacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 76. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 10 Aralık Perşembe ekrana gelecek olan 76. yeni bölüm fragmanı ise henüz ATV tarafından yayınlanmadı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yılmaz, kendini Züleyha'ya karşı aklanmış saysa bile, artık karşısında yepyeni bir Züleyha vardır.Züleyha, Demir'in karşısına dikilecek kadar cesur, Müjgan'ı koruyacak kadar vicdanlı bir kadındır artık!

DEMİR HÜNKAR'IN KATİLİNİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR!

Yılmaz ve Züleyha arasında olan biten her şey Demir'i hala çok yaralasa da, Sevda ona tutunacak bir dal haline gelecektir.

Yılmaz ile arasındaki rekabetten de Züleyha'dan da vazgeçmeyen Demir için, şimdi artık en öncelikli konu Hünkar'ın katilinin bulunması haline gelmiştir. Soruşturmalarına devam eden Demir, Hünkar'ı en son gören kişiyi bulur ve onunla konuşur.