Bir Zamanlar Çukurova 75. son bölümde şok final! Müjgan ve bebeğe ne oldu? Bir Zamanlar Çukurova 76. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 75. son bölümü 3 Aralık Perşembe akşamı ATV'de ekrana geldi. Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık gibi oyuncuların yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölüm finalinde Müjgan yaptığı hareketle herkesi şoke etti. Bebeğiyle birlikte suya atlayan Müjgan'ın akıbeti ise yeni bölümde belli olacak.
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 10 Aralık Perşembe ekrana gelecek olan 76. yeni bölüm fragmanı ise henüz ATV tarafından yayınlanmadı.
Yılmaz, kendini Züleyha'ya karşı aklanmış saysa bile, artık karşısında yepyeni bir Züleyha vardır.Züleyha, Demir'in karşısına dikilecek kadar cesur, Müjgan'ı koruyacak kadar vicdanlı bir kadındır artık!
Yılmaz ve Züleyha arasında olan biten her şey Demir'i hala çok yaralasa da, Sevda ona tutunacak bir dal haline gelecektir.
Yılmaz ile arasındaki rekabetten de Züleyha'dan da vazgeçmeyen Demir için, şimdi artık en öncelikli konu Hünkar'ın katilinin bulunması haline gelmiştir. Soruşturmalarına devam eden Demir, Hünkar'ı en son gören kişiyi bulur ve onunla konuşur.
Bir yandan Fikret'ten şüphelendiği için kendini kötü hisseden, bir yandan Züleyha'ya karşı sözünü tuttuğu için sevinen Yılmaz, diğer bir yandan Müjgan'ın yalanını cezasız bırakmayacaktır! Behice ne kadar haberim yoktu dese de ceza ikisine birden kesilecektir.
İki evladı arasında zor anlar yaşayan Fekeli, Müjgan'ın itirafı ile kendini bambaşka bir krizin ortasında bulur. Kendisinden duyulan şüpheye çok bozulan Fikret'in gönlünü yapması gerekecektir.
Üstelik, Yılmaz'ın gözünün dönmesine neden olan dedikoduyu da bitirmek yine Fekeli'ye kalır! Yılmaz'ın cezalandırdığı Müjgan ve Behice'nin bu cezayı sonuna kadar hak ettiklerini düşünse de vicdanı yine de onlara yardım etmekten yanadır.
Ne kadar ağlasa da affedilmeyen Müjgan, son çare olarak Züleyha'nın karşısına çıkıp ondan yardım isteyecektir. Züleyha ne kadar vicdanlı davransa da Müjgan'ın kontrolsüz davranışları iki kadını zor bir duruma düşürecek ve Kerem Ali'nin hayatını tehlikeye atacaktır!
Başını derde düşürmekten de düştüğü dertten kurtulmak için yeni dertlere bulaşmaktan da kurtulamayan Gaffur, şimdi de bir an önce gidebilmek için Almanya'dan mektup beklemektedir. Kafası iyice karıştığı için de Saniye'nin gazabından kurtulması mümkün olmaz. Sevda'nın Hünkar'ın yerine geçiyor olmasına gün geçtikçe sinirlenen Saniye, tüm sinirini çiftlikteki aksayan işlerden çıkarmaya başlar!
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