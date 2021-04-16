Bir Zamanlar Çukurova 92. bölüm final sahnesi! Demir'in vurduğu Fekeli ölüyor mu? Kerem Alışık Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılacak mı?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 88. son bölümüyle 18 Mart Perşembe akşamı ATV ekranlarında seyirciyle buluştu. Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Furkan Palalı, Hande Soral, Kerem Alışık'ın başrollerini paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünde Demir, Fekeli'nin karşısına çıkarak silahını çekti. Demir'e meydan okuyan Fekeli ise kurşunların hedefi oldu.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sevda, Demir ve Züleyha'nın evliliğini kurtarmak için bir kez daha Ümit'i uyarmaya gittiğinde, kalbinin de ruhunun da kaldıramayacağı bir gerçekle yüzleşir! Ümit, 'ben senin kızınım' diye geçmişinden bildiği her şeyi anlatır.

Annesi tarafından terkedilmiş bir bebek olarak yaşadıklarını daha fazla içinde tutamamıştır. Sevda duydukları karşısında şok olur ve fenalaşır!

FEKELİ FİKRET'İN PEŞİNDEN ALMANYA'YA GİDİYOR!

Kalbini zorlayan son olaylardan sonra, Lütfiye ve konaktakiler her adımını izleseler de, Fekeli, kimseye belli etmeden Fikret'in peşindedir! Hatta Lütfiye'yi atlatıp Almanya'ya da gider. Ancak orada öğrendikleri, bildiklerinin çok ötesindedir. Kalbini yine zorlayacak gerçeklerle Adana'ya döner!