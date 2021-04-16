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Bir Zamanlar Çukurova 92. bölüm final sahnesi! Demir'in vurduğu Fekeli ölüyor mu? Kerem Alışık Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılacak mı?

16.04.2021 01:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 15 Nisan Perşembe akşamı 92. son bölümüyle ekrana geldi. Bir Zamanlar Çukurova son bölüm finalinde ise Demir, Fekeli'yi silahla vurdu. Göğsünden aldığı kurşunlarla yere düşen Fekeli'ye ne olacağı ise dizinin hayranlarını meraklandırdı. Peki Bir Zamanlar Çukurova'da Fekeli ölecek mi? Kerem Alışık diziden ayrılıyor mu? İşte Bir Zamanlar Çukurova 92. bölüm final sahnesi.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 88. son bölümüyle 18 Mart Perşembe akşamı ATV ekranlarında seyirciyle buluştu. Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Furkan Palalı, Hande Soral, Kerem Alışık'ın başrollerini paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünde Demir, Fekeli'nin karşısına çıkarak silahını çekti. Demir'e meydan okuyan Fekeli ise kurşunların hedefi oldu.

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sevda, Demir ve Züleyha'nın evliliğini kurtarmak için bir kez daha Ümit'i uyarmaya gittiğinde, kalbinin de ruhunun da kaldıramayacağı bir gerçekle yüzleşir! Ümit, 'ben senin kızınım' diye geçmişinden bildiği her şeyi anlatır.

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Annesi tarafından terkedilmiş bir bebek olarak yaşadıklarını daha fazla içinde tutamamıştır. Sevda duydukları karşısında şok olur ve fenalaşır!

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FEKELİ FİKRET'İN PEŞİNDEN ALMANYA'YA GİDİYOR!

Kalbini zorlayan son olaylardan sonra, Lütfiye ve konaktakiler her adımını izleseler de, Fekeli, kimseye belli etmeden Fikret'in peşindedir! Hatta Lütfiye'yi atlatıp Almanya'ya da gider. Ancak orada öğrendikleri, bildiklerinin çok ötesindedir. Kalbini yine zorlayacak gerçeklerle Adana'ya döner!

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DEMİR'DEN ZÜLEYHA'YA BİR JEST DAHA!

Fikret'in Almanya'ya gitmesi ile rahat bir nefes alan Demir ve Züleyha, aile saadetlerini bir davet ile kutlamaya karar verirler. Adnan'ın doğum gününde tüm Çukurova onların saadetine şahitlik edecektir.

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Şermin'in canı gönülden koşturduğu davette, Demir hem Züleyha'ya hem Fekeli'ye öyle bir jest yapar ki, herkesin gözü dolar. Ama bu jest bambaşka nedenlerle Müjgan ve Ümit'in içinde yeni nefret dalgalarına yol açacaktır!

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GAFFUR YANLIŞ ZAMANDA DOĞRU YERDE!

Küçük konağa yerleşmesi ile büyük ceza alan Gaffur ne yapsa kendini affettiremez. Yatacak bir yeri de olmayan Gaffur'u Saniye de affetmeyince her gün başka bir yerde uyumaya başlar.

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Gizlice girip atlarla yarenlik ederek uyuduğu ahırda, alevler içinde gözünü açar! Gaffur'un orada bulunması pek çok başka olaya neden olacaktır!

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DEMİR'İN ÖFKESİ YENİDEN FEKELİ'DE!

Tüm olan biten, Fekeli ne kadar tasvip etmiyorum dese de, Demir'in öfkesinin kendisine dönmesine engel olamaz.

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Fikret'in intikam ateşini söndüremeyen Fekeli, Demir'in öfkesinden de nasibini acı bir şekilde alır.

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atv Bir Zamanlar Çukurova dizisi Kerem Alışık
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