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Bir Zamanlar Çukurova'da flaş ayrılık: Melike İpek Yalova diziye veda etti!

27.05.2021 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova dizisi yeni bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitlemeye devam ederken dizide flaş ayrılık yaşandı. Bir Zamanlar Çukurova'nın 98. bölümünde dizinin Müjgan'ı Melike İpek Yalova'nın senaryo gereği diziye veda edeceği açıklandı.

Bir Zamanlar Çukurova'da flaş ayrılık: Melike İpek Yalova diziye veda etti!

Üçüncü sezonu ile yayın hayatına devam eden Bir Zamanlar Çukurova ilk sezonundan bu yana izleyenlerden büyük beğeni topluyor. Uzun soluklu yapımda bugüne kadar birçok ayrılık yaşandı. Son olarak 98. bölümü ile izleyici karşısına çıkması beklenen dizide bir oyuncunun daha vedası gündeme geldi. Dizinin Müjgan'ı Melike İpek Yalova ayrılacağı ortaya çıktı.
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SENARYO GEREĞİ DİZİYE VEDA ETTİ

Fenomen dizide Doktor Müjgan'ı canlandıran başarılı oyuncu Melike İpek Yalova 98'inci bölüm ile diziden ayrılacağı kesinleşti. Doktor Müjgan'dan gelen acı haber Çukurova'yı derinden sarsacak. Düşen uçakta hayatını kaybeden Müjgan için dizinin yeni bölümünde cenaze töreni düzenleniyor.

Bir Zamanlar Çukurova'da flaş ayrılık: Melike İpek Yalova diziye veda etti!

MELİKE İPEK YALOVA KİMDİR?

Melike İpek Yalova 29 Nisan 1984 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. Mezuniyetin ardından İtalya Roma'ya gitti ve orada Roma La Sapienza Üniversitesi'nde Uluslararası Politikalar ve Kriz Yönetimi eğitimi aldı.

Bir Zamanlar Çukurova'da flaş ayrılık: Melike İpek Yalova diziye veda etti!

Eski Devlet Bakanı Yüksel Yalova'nın kızıdır.İlk oyunculuk deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Kastilya Prensesi İsabella karakteri ile gerçekleştirdi. Karadayı, Hayat Şarkısı, Çember ve İnsanlık Suçu dizilerinde rol alan oyuncu son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol aldı.


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