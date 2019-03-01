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Bir Zamanlar Çukurova'da Müjgan'ı yıkan Züleyha ve Yılmaz gerçeği! Bir Zamanlar Çukurova 22. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 01.03.2019 01:37 | Son Güncelleme

Bir Zamanlar Çukurova 22. son bölümüyle ekrana geldi. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümü Perşembe akşamına damga vurdu. Deyim yerindeyse göz kırpmadan izlenen bölümde, Züleyha'nın itirafı ve Naime'nin ağzından çıkan sözler belki de Çukurova'nın tarihini değiştirecek. İşte Bir Zamanlar Çukurova 22. son bölümde yaşananlar.

Bir Zamanlar Çukurova'nın 28 Şubat Perşembe yayınlanan son bölümünde, Yılmaz, gözü gibi sakındığı Müjgan'ın kalbini istemeden de olsa kırıyor. Müjgan, farkında olmadan, sevdiği adamı yetiştiren Naime ile tanışıyor. Kalbine bir ok gibi saplanan Yılmaz ve Züleyh aşkını da Naime'den öğreniyor.

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM ÖZETİ
Çukurova'da herkesin bildiği ama dile gelmeyen acı gerçekler bu bölümde gün yüzüne çıkıyor! Üstü türlü oyunlarla kapatılmaya çalışılan hakikatler çok can yakacak. Büyük Hanım'ın ortadan kaybolması tüm konağı ayağa kaldırmıştı! Neyse ki Demir Yaman, annesi Hünkar'ı ahalinin de yardımıyla buluyor! Züleyha, oğlu Adnan için taktığı maskeyi, Yılmaz ve Müjgan dedikodularına dayanamayınca bir kenara bırakıyor. Çukurova'ya damga vuracak bir itirafta bulunuyor; "Ben bir tek Yılmaz'ı sevdim. Elimde değil, kalbimin sahibi o. Vur, kır, öldür beni istediğini yap ama bunu değiştiremezsin, kalbimin sahibini değiştiremezsin".

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Bu sözler karşısında çılgına dönen Demir Yaman, Züleyha'yı kovuyor ama oğlu Adnan'ı vermemeye kararlı. Peki Demir, uğruna her şeyi feda edebileceği Adnan'ın, kendi oğlu olmadığını duyunca ne yapacak? Apar topar doğuma gittiğini düşünen Müjgan, arabada kendisine çekilen silahla burun buruna geliyor. Kendini insan hayatı kurtarmaya adamış olan Müjgan Doktor, ölümün soğuk nefesini ensesinde hissediyor. Masada tüm hevesi, coşkusu ve aldığı yüzükle başbaşa kalan Yılmaz, buluşmaya gelmeyen Müjgan'ın peşine düşüyor. Çukurova'ya gelecek sürpriz misafirler öyle şeyler söyleyecek ki yer yerinden oynayacak!

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