MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Bir Zamanlar Çukurova'da ortalığı karıştıracak karakter! Hülya Darcan, Fikret'in teyzesi Lütfiye Duman rolüyle diziye katıldı!

Bir Zamanlar Çukurova'da ortalığı karıştıracak karakter! Hülya Darcan, Fikret'in teyzesi Lütfiye Duman rolüyle diziye katıldı!

15.03.2021 20:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bir Zamanlar Çukurova'da ortalığı karıştıracak karakter! Hülya Darcan, Fikret'in teyzesi Lütfiye Duman rolüyle diziye katıldı!

Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Furkan Palalı, Hande Soral, Kerem Alışık'ın başrollerini paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova dizisine Fikret'in teyzesi Lütfiye Duman rolüyle Hülya Darcan katılıyor. Fekeli’nin eski dostu olan Lütfiye, neşesi ve içtenliğiyle Fekeli’nin evinin havasını değiştirecek.

Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği, perşembe akşamları atv ekranında yayınlanan ‘Bir Zamanlar Çukurova’nın kadrosuna usta oyuncu Hülya Darcan dahil oluyor. Hülya Darcan, üç sezondur perşembe gecelerinin zirvesinde yer alan diziye ‘teyze’ olarak geliyor.

FİKRET’E ANNE YARISI TEYZE DESTEĞİ

Fekeli’nin yeğeni olarak hikayeye dahil olan Furkan Palalı’nın hayat verdiği Fikret karakterinin, geçtiğimiz haftalarda aslında Fekeli’nin yeğeni değil, Adnan Yaman’ın oğlu, yani Demir’in üvey kardeşi olduğu ortaya çıkmıştı.

resimHD-142142EW

İşte, şimdi Yamanlar yeni bir savaşın eşiğindeyken, Fekeli bir kez daha uhuletle ve suhuletle konuya çözüm bulmak için, Fikret’in Bursa’da yaşayan teyzesi Lütfiye Duman’ı Adana’ya getirecek. Fekeli’nin eski dostu olan Lütfiye, neşesi ve içtenliğiyle Fekeli’nin evinin havasını değiştirecek.

Adana’dan ayrılıp Bursa’ya yerleşen, görmüş geçirmiş, usul ve adap bilen, yaşama sevinci ile girdiği her ortamı renklendiren Lütfiye Duman karakteri için, dizinin setinde de özel hazırlıklar yapıldı. Lütfiye Duman için, daha sonra yerleşeceği dönemin mimarisi ve coğrafyasına uygun bir ahşap ev inşa edildi. Bursa’da hali vakti yerinde, şehrin bilinen isimlerinden biri olduğundan Adana’ya da şık ve karakterini ortaya koyan renkli bir gardırop ile geldi. Lütfiye Duman için, dönemin en şık kıyafetleri tasarlandı ve dikildi.

Önümüzdeki günlerde, Lütfiye, yeğeni Fikret’in Yaman Ailesi’ne olan nefretini dizginleyebilecek mi? Lütfiye’nin Fikret ve annesiyle ilgili bildiği büyük sır ortaya çıkacak mı?

‘Bir Zamanlar Çukurova’ üçüncü sezonunda perşembe akşamlarına damga vurmaya devam edecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnşaat kazısında keşfedildi! Yer altından şehir çıktı İnşaat kazısında keşfedildi! Yer altından şehir çıktı
Ekrana dönüyor! İşte partneriEkrana dönüyor! İşte partneri
Yılbaşı programına da atlamadı! Zirvedeki isimYılbaşı programına da atlamadı! Zirvedeki isim
Anahtar Kelimeler:
Bir Zamanlar Çukurova dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Neden otomobil almadığını açıkladı! Şaşırtan gerekçe...

Neden otomobil almadığını açıkladı! Şaşırtan gerekçe...

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bebeği komşudan çıkınca havalara uçmuştu! Şaşırtan gelişme...

Bebeği komşudan çıkınca havalara uçmuştu! Şaşırtan gelişme...

Yatak görüntüleriyle gündem olmuştu! Hanife'yle buluşup...

Yatak görüntüleriyle gündem olmuştu! Hanife'yle buluşup...

Süper minili poz! 'Eteğin nerede?'

Süper minili poz! 'Eteğin nerede?'

Diğer Haberler

Bergüzar Korel'in partneri Yiğit Özşener oldu

Ekrana dönüyor! İşte partneri

Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm fragman | Hace’nin tokadından nasibini Faysal’da alıyor!

Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm fragman

Sefirin Kızı dizisinin yeni bölüm fragmanı | Sefirin Kızı dizisinde bu hafta ne oluyor?

İşte Sefirin Kızı dizisinin yeni bölüm fragmanı

Kurtlar Vadisi Star'da mı? Yeniden çekilecek mi?

Yeni iddia gündem oldu! O kanalda mı olacak?

Bir Zamanlar Çukurova dizisine Hülya Darcan dahil oldu

Usta oyuncu dahil oldu

Sadakatsiz 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Sadakatsiz'in yeni bölüm fragmanı

Sadakatsiz 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.