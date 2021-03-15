Bir Zamanlar Çukurova'da ortalığı karıştıracak karakter! Hülya Darcan, Fikret'in teyzesi Lütfiye Duman rolüyle diziye katıldı!

Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği, perşembe akşamları atv ekranında yayınlanan ‘Bir Zamanlar Çukurova’nın kadrosuna usta oyuncu Hülya Darcan dahil oluyor. Hülya Darcan, üç sezondur perşembe gecelerinin zirvesinde yer alan diziye ‘teyze’ olarak geliyor.

FİKRET’E ANNE YARISI TEYZE DESTEĞİ

Fekeli’nin yeğeni olarak hikayeye dahil olan Furkan Palalı’nın hayat verdiği Fikret karakterinin, geçtiğimiz haftalarda aslında Fekeli’nin yeğeni değil, Adnan Yaman’ın oğlu, yani Demir’in üvey kardeşi olduğu ortaya çıkmıştı.

İşte, şimdi Yamanlar yeni bir savaşın eşiğindeyken, Fekeli bir kez daha uhuletle ve suhuletle konuya çözüm bulmak için, Fikret’in Bursa’da yaşayan teyzesi Lütfiye Duman’ı Adana’ya getirecek. Fekeli’nin eski dostu olan Lütfiye, neşesi ve içtenliğiyle Fekeli’nin evinin havasını değiştirecek.

Adana’dan ayrılıp Bursa’ya yerleşen, görmüş geçirmiş, usul ve adap bilen, yaşama sevinci ile girdiği her ortamı renklendiren Lütfiye Duman karakteri için, dizinin setinde de özel hazırlıklar yapıldı. Lütfiye Duman için, daha sonra yerleşeceği dönemin mimarisi ve coğrafyasına uygun bir ahşap ev inşa edildi. Bursa’da hali vakti yerinde, şehrin bilinen isimlerinden biri olduğundan Adana’ya da şık ve karakterini ortaya koyan renkli bir gardırop ile geldi. Lütfiye Duman için, dönemin en şık kıyafetleri tasarlandı ve dikildi.

Önümüzdeki günlerde, Lütfiye, yeğeni Fikret’in Yaman Ailesi’ne olan nefretini dizginleyebilecek mi? Lütfiye’nin Fikret ve annesiyle ilgili bildiği büyük sır ortaya çıkacak mı?

‘Bir Zamanlar Çukurova’ üçüncü sezonunda perşembe akşamlarına damga vurmaya devam edecek.

