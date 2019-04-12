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Bir Zamanlar Çukurova'da sır dolu mektup! Yılmaz gerçekleri öğrendi! Bir Zamanlar Çukurova 28. son bölüm izle

DİZİ HABERLERİ  | 12.04.2019 02:16 | Son Güncelleme

Bir Zamanlar Çukurova dizisi 28. son bölümüyle ekrana geldi. Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha'nın Yılmaz'a yazdığı mektup sonunda ulaştı. Sır perdesini aralayacak mektup sonunda Fekeli'nin evinde. Züleyha'nın dayanamayıp Yılmaz'a her şeyi anlattığı mektup önce Melek'le birlikte okula gitmişti ama artık evin bir köşesinde okunmayı bekliyor! Belki de tüm gerçekleri ilk defa öğrenecek olan Yılmaz, Müjgan'a ne diyecek? İşte Bir Zamanlar Çukurova 28. son bölümde yaşananlar.

Bir Zamanlar Çukurova'da sır dolu mektup! Yılmaz gerçekleri öğrendi! Bir Zamanlar Çukurova 28. son bölüm izle

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova'nın yayınlanan 28. son bölümü yine göz kırpmadan izlendi. 11 Nisan Perşembe akşamı ekrana gelen Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünde, çektiği onca acıya daha fazla dayanamayan ve hayatına son vermeye karar veren Züleyha kendini akıl hastanesinde buldu, hem de yatağına bağlanmış şekilde. Artık her anlamda eli kolu bağlanmış olan Züleyha, hayatınn kalanını akıl hastanesinde mi geçirecek?

Seher'den, karısının Elazığ'daki bir akıl hastanesine kapatıldığını öğrenen Demir Yaman, göz yaşlarına yenik düşüp annesi Hünkar'ı karşısına mı alacak? Soluğu Züleyha'nın yattığı hastanede alan Demir şimdi ne yapacak?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukurova'da kilitler vuruluyor! Hünkar'ın ölümden döndürdüğü Züleyha'yı artık daha zor günler bekliyor. Felaketten felakete sürüklenen Züleyha artık yaşamak istemiyor, yaşadığı her saniye onu mahvediyor.

Hünkar'ın kararıyla akıl hastanesine kapatılan Züleyha, hayatının kalanını orada mı geçirecek? Her olayı yakından takip eden Saniye ve Gaffur, konağın büyük bir sırrına daha ortak oluyor. Yamanlar'ın sırlarını, sermayesi gibi kullanmaya teşne Gaffur, bu sefer hedefine ulaşabilecek mi? Seher, Gaffur'un başına ne çoraplar örecek?

Olanlardan habersiz ofisinde oturan Demir karşısında Jandarma'yı görünce neye uğradığını şaşırıyor. Hakkında Fekeli'nin evini basıp Yılmaz'ı vurduğuna dair şikayet olan Demir parmaklıklar ardına geçiyor. Herkes Demir'i Jandarma'ya kimin şikayet ettiğini merak ediyor, Fekeli ve Yılmaz bile. Elim bir kazayı daha atlatarak tekrar hayata dönen Yılmaz, gözlerini açar açmaz Müjgan'ı aradı. Yılmaz, Müjgan'ı bir kez daha geri getirmeyi başarabilecek mi?

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