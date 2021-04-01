Bir Zamanlar Çukurova dizisi yeni bölüm fragmanı izle, Demir ölüyor mu?

Her Perşembe saat 20:00'da ATV'de yayınlanan sevilen dizi Bir Zamanlar Çukurova, izleyicileri ekrana kilitlemeyi sürdürüyor. Yayınlanan son bölümde Züleyha'nın kalbini gerçekten açması, Demir'i oldukça mutlu etmişti. Peki Bir Zamanlar Çukurova dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM FRAGMANI (90. BÖLÜM)

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ (89. BÖLÜM)

Ümit konusu vicdanını sızlatsa da, bütün yaşananların sonrasında Züleyha'nın kalbini gerçekten açması, Demir'i oldukça mutlu eder. Büyük bir savaşın ve iki çocuğun ardından ilk defa kalpleri aynı anda birbirleri için çarpmakta olan Züleyha ve Demir, baş başa bir tatil geçirmek ve hayatlarında ilk defa gerçekten bir çift olabilmek için tatile gitmeye karar verirler.

Demir ve Züleyha'nın iş hayatlarında ve evde yakaladığı mutluluk, Ümit'in yıkılmasına sebep olur. Sevda da durumun farkına varmış ve Ümit'in kapısına dayanmıştır. Şimdi Ümit, yuva yıkan kadın hikâyesinin başkahramanı olmak üzeredir. Bir kumpas için başlayan hikâyede Ümit'in Demir'den vazgeçip vazgeçmeyeceği merak konusudur.