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Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Demir’i Murat Ünalmış oyuncu arkadaşlarını ağırladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2020 13:55 | Son Güncelleme

Bir Zamanlar Çukuorova dizisi 3. sezonuyla ATV ekranlarına gelmeye devam ediyor. Perşembe günlerine damga vuran dizinin sevilen oyuncuları tatil gününde Kapadokya’yı ziyaret etti. Dizide Demir Yaman rolünü canlandıran Murat Ünalmış oyuncu arkadaşlarını Kapadokya’daki restoranında ağırladı.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Demir’i Murat Ünalmış oyuncu arkadaşlarını ağırladı

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin oyuncuları yeni sezonla birlikte seyircilerine yeniden merhaba dedi. Dizinin yeni bölümleri için Adana’da yoğun bir çekim temposuna giren oyuncular tatil günlerinde de beraber zaman geçirmeyi tercih etti. Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları verilen kısa arayı fırsat bilerek rotalarını Kapadokya'ya çevirdi.

KAPADOKYA ÇIKARTMASI

bir zamanlar çukurova

Dizinin başrol oyuncularından Vahide Perçin, Sibel Taşçıoğlu Kolçak Köstendil, Nazan Kesal ve Bülent Polat Kapadokya’ya çıkartma yaptı. Bir Zaman Çukurova oyuncuları Murat Ünalmış’ın rehberliğinde Kapakdokya’da keyifli zaman geçirdi.

vahide perçin

Murat Ünalmış’ın Kapadokya’daki restoranını da ziyaret eden oyuncular sosyal medya hesaplarından Kapadokya gezinin eğlenceli karelerini paylaştı.

HÜNKAR YAMAN VE GAFFUR'UN KAPADOKYA KEYFİ

BÜLENT POLAT

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Gaffur karakterine hayat veren Bülent Polat çalışma arkadaşı Vahide Perçin’le olan fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Polat fotoğrafına, “Güzellik bir kudrettir, tebessüm ise onun kılıcıdır” notunu düştü. Polat'ın paylaşımı takipçilerinin beğeni akınına uğradı.

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