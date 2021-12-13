Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle tanınan Selin Yeninci göğüs dekolteli pozlarıyla New York'u salladı!

33 yaşındaki ünlü oyuncu Selin Yeninci, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde hayat verdiği 'Saniye' karakteriyle tanınan Yeninci, New York'ta bir lansmanda tercih ettiği göğüs dekolteli kıyafetiyle yorum yağmuruna tutuldu. Yeninci'nin paylaşımına ''Yakıyorsun ortalığı'', ''Saniye maşallahın var'' ve ''O kadar sade ve zarifsin ki'' gibi yorumlar yapıldı.

1988 yılında İstanbul'da doğan Selin Yeninci, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Oyunculuk eğitimi aldı.

2014 yılında yer aldığı Vicdan dizisiyle televizyon macerası başlayan oyuncu; Olur Olur, Toz Ruhu, Rengarenk, Kaçın Kurası, Yüz Yüze ve Avlu gibi yapımlarda rol aldı.

Sosyal medyayı epey aktif kullanan Yeninci'nin, Instagram'da 250 binden fazla takipçisi bulunuyor.



