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Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle tanınan Selin Yeninci göğüs dekolteli pozlarıyla New York'u salladı!

13.12.2021 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da hayat verdiği 'Saniye' karakteriyle geniş kitlelerce tanınan ünlü oyuncu Selin Yeninci, New York'ta düzenlenen bir etkinlikte tercih ettiği göğüs dekolteli kıyafetiyle beğeni topladı.

Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle tanınan Selin Yeninci göğüs dekolteli pozlarıyla New York'u salladı!

33 yaşındaki ünlü oyuncu Selin Yeninci, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde hayat verdiği 'Saniye' karakteriyle tanınan Yeninci, New York'ta bir lansmanda tercih ettiği göğüs dekolteli kıyafetiyle yorum yağmuruna tutuldu. Yeninci'nin paylaşımına ''Yakıyorsun ortalığı'', ''Saniye maşallahın var'' ve ''O kadar sade ve zarifsin ki'' gibi yorumlar yapıldı.

Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle tanınan Selin Yeninci göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı salladı!

Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle tanınan Selin Yeninci göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı salladı!

1988 yılında İstanbul'da doğan Selin Yeninci, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Oyunculuk eğitimi aldı.

Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle tanınan Selin Yeninci göğüs dekolteli pozlarıyla New York'u salladı!

2014 yılında yer aldığı Vicdan dizisiyle televizyon macerası başlayan oyuncu; Olur Olur, Toz Ruhu, Rengarenk, Kaçın Kurası, Yüz Yüze ve Avlu gibi yapımlarda rol aldı.

Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle tanınan Selin Yeninci göğüs dekolteli pozlarıyla New York'u salladı!

Sosyal medyayı epey aktif kullanan Yeninci'nin, Instagram'da 250 binden fazla takipçisi bulunuyor.

Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle tanınan Selin Yeninci göğüs dekolteli pozlarıyla New York'u salladı!

Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle tanınan Selin Yeninci göğüs dekolteli pozlarıyla New York'u salladı!


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Anahtar Kelimeler:
Bir Zamanlar Çukurova dizisi
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