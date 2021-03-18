Bir Zamanlar Çukurova’nın Fekeli’si Kerem Alışık’ın 26 yıldır dinmeyen özlemi!

Bir Zamanlar Çukurova’nın Fekeli’si Kerem Alışık, babası usta tiyatrocu Sadri Alışık’ı andı. 26 senedir babasına özleminin hiç dinmediğini söyleyen Kerem Alışık, şu açıklamasıyla yüreklere dokundu:

“Çok özlüyorum, çok çok özlüyorum, diyeceklerim bu kadar net, derin ve kısa… Ateşini, şavkını, şevkatini, sesini, soluğunu, merhametini özledim. Allah her şeyin sabrını veriyor ama özlem duygusu insanı çaresiz bırakıyor. Cemal Süreya’nın dediği gibi ‘kalbime batana özlem demeselerdi bıçak derdim. Çabamızla, sevdamızla, vefamızla, duamızla; selamını gözümüzde, ışığını kalbimizde, Sadri Alışık’ı başımızın üstünde taşımaya devam edeceğiz.”

SADRİ ALIŞIK ANMASI SINIRLI KATILIMLA YAPILACAK

Turist Ömer, Ofsayt Osman, Haşmet İbriktaroğlu, Gönlü bol Arif, Banazlı İsmail, Taşkasap Necati ve bunlar gibi bir sürü efsanevi karakterin yaratıcısı, sokakta yanımızdan, hayatta yüreğimizden geçen büyük usta Sadri Alışık, tüm dünyanın yaşadığı koronavirüs tehlikesi nedeniyle, bu sene aile içi sınırlı bir katılım ile anılacaktır.

