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Bir Zamanlar Çukurova’nın Fekeli’si Kerem Alışık’ın 26 yıldır dinmeyen özlemi!

18.03.2021 07:20 | Son Güncelleme:
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Bir Zamanlar Çukurova’nın Fekeli’si Kerem Alışık’ın 26 yıldır dinmeyen özlemi!

Beyaz perdenin bütün renklerini üstünde taşıyan büyük usta Sadri Alışık, 26 sene önce, 18 Mart 1995’te aramızdan ayrıldı. Her sene usta sanatçı için mezarı başında ailesi, dostları ve sevenlerinin katılımıyla yapılan anma töreni bu sene pandemi nedeniyle sadece aile içinde sınırlı bir katılım ile gerçekleşecek.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Fekeli’si Kerem Alışık, babası usta tiyatrocu Sadri Alışık’ı andı. 26 senedir babasına özleminin hiç dinmediğini söyleyen Kerem Alışık, şu açıklamasıyla yüreklere dokundu:

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“Çok özlüyorum, çok çok özlüyorum, diyeceklerim bu kadar net, derin ve kısa… Ateşini, şavkını, şevkatini, sesini, soluğunu, merhametini özledim. Allah her şeyin sabrını veriyor ama özlem duygusu insanı çaresiz bırakıyor. Cemal Süreya’nın dediği gibi ‘kalbime batana özlem demeselerdi bıçak derdim. Çabamızla, sevdamızla, vefamızla, duamızla; selamını gözümüzde, ışığını kalbimizde, Sadri Alışık’ı başımızın üstünde taşımaya devam edeceğiz.”

SADRİ ALIŞIK ANMASI SINIRLI KATILIMLA YAPILACAK

Turist Ömer, Ofsayt Osman, Haşmet İbriktaroğlu, Gönlü bol Arif, Banazlı İsmail, Taşkasap Necati ve bunlar gibi bir sürü efsanevi karakterin yaratıcısı, sokakta yanımızdan, hayatta yüreğimizden geçen büyük usta Sadri Alışık, tüm dünyanın yaşadığı koronavirüs tehlikesi nedeniyle, bu sene aile içi sınırlı bir katılım ile anılacaktır.

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Bir Zamanlar Çukurova dizisi Kerem Alışık Sadri Alışık
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