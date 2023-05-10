Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek Photoshop'un dozunu kaçırdı! Sosyal medyanın diline düştü

Rol aldığı dizilerin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Hilal Altınbilek deniz sezonunu açtı. Sosyal medya hesabından teknedeki mayolu pozlarını peş peşe paylaşan ünlü oyuncu, düzgün fiziğine rağmen Photoshop yapmayı ihmal etmedi.

Sosyal medya hesabında 1,1 milyon takipçisi bulunan oyuncu photoshop yapmak isterken sosyal medyanın diline düştü.

Altınbilek, siyah mayolu bir fotoğrafında beline photoshop yapmak isterken kolunu yamulttu. Bu durum takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Ünlü oyuncuya takipçileri; 'Elin kırılmış', 'Fotoğrafta o kadar photoshop yapmış ki kolu kırık gibi çıkmış', 'Elin kırılmış diyorlar ama kırılsa duramazdın', 'Mayolu fotoğrafa photoshop yapan arkadaş bir daha yapma lütfen' gibi yorumlar yapıldı.



