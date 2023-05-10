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Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek Photoshop'un dozunu kaçırdı! Sosyal medyanın diline düştü

10.05.2023 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde hayat verdiği Züleyha karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Hilal Altınbilek deniz sezonunu açtı. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından teknede verdiği mayolu pozlarını paylaştı. Bir paylaşımda Photoshop'un dozunu kaçıran oyuncu, takipçilerinin diline düştü.

Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek Photoshop'un dozunu kaçırdı! Sosyal medyanın diline düştü

Rol aldığı dizilerin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Hilal Altınbilek deniz sezonunu açtı. Sosyal medya hesabından teknedeki mayolu pozlarını peş peşe paylaşan ünlü oyuncu, düzgün fiziğine rağmen Photoshop yapmayı ihmal etmedi.

Sosyal medya hesabında 1,1 milyon takipçisi bulunan oyuncu photoshop yapmak isterken sosyal medyanın diline düştü.

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Altınbilek, siyah mayolu bir fotoğrafında beline photoshop yapmak isterken kolunu yamulttu. Bu durum takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

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Ünlü oyuncuya takipçileri; 'Elin kırılmış', 'Fotoğrafta o kadar photoshop yapmış ki kolu kırık gibi çıkmış', 'Elin kırılmış diyorlar ama kırılsa duramazdın', 'Mayolu fotoğrafa photoshop yapan arkadaş bir daha yapma lütfen' gibi yorumlar yapıldı.

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