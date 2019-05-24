Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in annesi sosyal medyayı salladı

Bir Zamanlar Çukurova dizisi Züleyha karakterindeki Hilal Altınbilek'in performansıyla ATV ekranlarında rekor kırmaya devam ediyor.
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Züleyha rolündeki oyuncusu Hilal Altınbilek'in annesini sosyal medyaya damga vurdu.
Sevilen güzel oyuncu Hilal Altınbilek sosyal medya üzerinden annesini paylaştı; annesini görenler "kardeşi gibi" yorumunu yaptı.
Genç oyuncunun fotoğrafına beğeni yağdı. Altınbilek daha sonra da babasının fotoğrafını paylaşarak babasının doğum gününü kutladı.
.
Okuyucu Yorumları 1 yorum