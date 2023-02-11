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Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu Emel Atıcı ve kızı Püryan Atıcı hayatını kaybetti! Rol arkadaşı acı haberi duyurdu

11.02.2023 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki iki deprem bölgede büyük yıkıma yol açtı. 10 ili de etkileyen depremlerde arama kurtarma çalışmaları devam ederken bir acı haberde sanat dünyasından geldi. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan Emel Atıcı ve kızı Püryan Atıcı’nın vefat haberini rol arkadaşı Sibel Taşçıoğlu sosyal medya hesabından paylaştı.

Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu Emel Atıcı ve kızı Püryan Atıcı hayatını kaybetti! Rol arkadaşı acı haberi duyurdu

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyü deprem bölgede on binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Bir acı haber de Bir Zamanlar Çukurova setinden geldi. Depreme Adana’da yakalanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin oyuncusu Emel Atıcı ve kızı Püryan Atıcı göçük altında kalarak hayatlarını kaybetti.

VEFAT HABERİNİ PAYLAŞTILAR

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in, TİMS&B'nin Emel Atıcı'nın vefatıyla ilgili Instagram üzerinden yaptığı paylaşıma " Çok üzgünüm çok... Herkes için... Her şey için..." yorumunu yaptı.

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Dizide Şermin karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu ise Emel Atıcı ile olan bir sahnesini paylaşarak, “Sevgili arkadaşımız Emel Atıcı... Allah rahmet eylesin. Mekanın cennet olsun” ifadelerini kullandı.

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