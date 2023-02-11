Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu Emel Atıcı ve kızı Püryan Atıcı hayatını kaybetti! Rol arkadaşı acı haberi duyurdu

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyü deprem bölgede on binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Bir acı haber de Bir Zamanlar Çukurova setinden geldi. Depreme Adana’da yakalanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin oyuncusu Emel Atıcı ve kızı Püryan Atıcı göçük altında kalarak hayatlarını kaybetti.

VEFAT HABERİNİ PAYLAŞTILAR

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in, TİMS&B'nin Emel Atıcı'nın vefatıyla ilgili Instagram üzerinden yaptığı paylaşıma " Çok üzgünüm çok... Herkes için... Her şey için..." yorumunu yaptı.

Dizide Şermin karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu ise Emel Atıcı ile olan bir sahnesini paylaşarak, “Sevgili arkadaşımız Emel Atıcı... Allah rahmet eylesin. Mekanın cennet olsun” ifadelerini kullandı.