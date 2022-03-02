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Bir Zamanlar Çukurova seti karıştı! İbrahim Çelikkol ve Furkan Palalı kavga mı etti? İbrahim Çelikkol ve Furkan Palalı neden kavga etti?

02.03.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir Zamanlar Çukurova seti bugünlerde bir hayli hareketli sahnelere konuk oluyor. Dizinin başrollerinden olan İbrahim Çelikkol ve Furkan Palalı hakkında bazı söylentiler ortaya atıldı. İbrahim Çelikkol ve Furkan Palalı, sette yaşadığı sorun nedeniyle ipleri koparma noktasına getirdiler. Sevilen dizinin iki oyuncusu İbrahim Çelikkol ve Furkan Palalı'yı boğaz boğaza getiren olay merak konusu oldu.

Bir Zamanlar Çukurova seti karıştı! İbrahim Çelikkol ve Furkan Palalı kavga mı etti? İbrahim Çelikkol ve Furkan Palalı neden kavga etti?

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova setinde istenmeyen olaylar meydana geldi. Dizinin sevilen iki oyuncusu birbirine girdi. İbrahim Çelikkol ve Furkan Palalı'nın sette birbirinin boğazına yapıştığı iddia ediliyor. Bu çıkan haberler sonrası İbrahim Çelikkol ve Furkan Palalı'nın neden kavga ettiği ve Bir Zamanlar Çukurova dizisinin devam edip etmeyeceği konuşulmaya başlandı.

İBRAHİM ÇELİKKOL VE FURKAN PALALI KAVGA MI ETTİ?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin iki başrolü İbrahim Çelikkol ve Furkan Palalı birbirlerinin üzerine yürüdü. İki oyuncuyu set çalışanları zor sakinleştirdi. Dört sezondur devam eden Bir Zamanlar Çukurova setinde kavgaların ardı arkası kesilmiyor. Bu sefer gelen haber ise İbrahim Çelikkol ve Furkan Palalı'nın bir anlaşmazlık yaşadığı yönünde.

İBRAHİM ÇELİKKOL VE FURKAN PALALI NEDEN KAVGA ETTİ?

Bir Zamanlar Çukurova dizisine bu sezon Hakan Gümüşoğlu rolüyle İbrahim Çelikkol dahil oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Diziye katılan İbrahim Çelikkol'un sık sık seti bekletmesi uzun süredir ekip içinde bir gerginliğe neden oluyordu. Bu duruma dizinin ana karakterleri arasında yer alan Furkan Palalı isyan etti. Bir gerginlik çıktı ve çıkan bu gerginlik sonrasında iki başrol oyuncu birbirlerinin üzerine yürüdü ve boğaz boğaza geldiler. Araya giren set çalışanları İbrahim Çelikkol ve Furkan Palalı'yı zor sakinleştirdiler.

Furkan Palalı çıkan bu olay yüzünden seti bıraktı ve ilk uçakla İstanbul'a geldi. Oyuncu Palalı, aynı zamanda yapımcıya İbrahim Çelikkol'u şikayet etti. Yapımcı uzun uğraşlar sonucu tarafları uzlaştırabildi.

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Furkan Palalı İbrahim Çelikkol
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