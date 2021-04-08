MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Bir Zamanlar Kıbrıs 2. bölüm fragmanı heyecanlandırdı

Bir Zamanlar Kıbrıs 2. bölüm fragmanı heyecanlandırdı

08.04.2021 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin büyük merakla beklenen ikinci bölümü bu akşam saat 20.00’de TRT 1’de ekranlara gelecek.

Geçtiğimiz hafta TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayan, başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu,
Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu’nun paylaştığı “Bir Zamanlar Kıbrıs” yayınlanan ilk bölümüyle gündeme oturdu.

Dizinin yeni bölümünde; Makaryos Lefkoşa’nın düşürülmesi için emir verecek.

BİR ZAMANLAR KIBRIS (23)

“Bir Zamanlar Kıbrıs”ın ikinci bölümünde neler olacak:
Köylerinden kasabalarından edilmiş 20 bin Kıbrıs Türkü gibi Kemal ve ailesi de göç yolunda uğradıkları
zulümle eksilerek yoluna devam etmektedir. Kemal bir yandan kafileye sahip çıkmalı diğer yandan kaçırılan
karısı ve kızına bir an önce ulaşmalıdır. Sampson’un özellikle İnci’yi neden kaçırdığı ortaya çıkarken, Makaryos son darbeyi indirme peşindedir; Lefkoşa düşürülecek, Türk liderler ele geçirilecektir. Ankaralı adaya ayak basar basmaz hem Lefkoşa’yı hem de göçenleri rahatlatmak için hamlelerine başlar ve
Kıbrıslı Mücahitlerle organize olmasıyla birlikte, Türkler ilk şoku atlatıp destansı vatan savunmalarını
başlatır.

BİR ZAMANLAR KIBRIS (5)

Yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği, yönetmenliğini Hakan İnan’ın, senaryosunu Emre Özdür ve Başar
Başaran’ın kaleme aldığı “Bir Zamanlar Kıbrıs” ikinci bölümüyle, bu akşam saat 20.00’de TRT 1’de ekranlara
gelecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
İşte Mucize Doktor dizisi yeni bölüm fragmanı...İşte Mucize Doktor dizisi yeni bölüm fragmanı...
Demet ve Alişan’ın sürpriz konuğu... Açıklamalarıyla gündeme geldi! Demet ve Alişan’ın sürpriz konuğu... Açıklamalarıyla gündeme geldi!
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Kural Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

'Lezbiyenlerden mesajlar alıyorum' dedi ve ekledi: Fantezi için...

'Lezbiyenlerden mesajlar alıyorum' dedi ve ekledi: Fantezi için...

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Duyan çileden çıktı! 'Evli erkeklerle olmam...'

Duyan çileden çıktı! 'Evli erkeklerle olmam...'

Hırkanın altına sütyen giymedi! Paylaşımı olay oldu

Hırkanın altına sütyen giymedi! Paylaşımı olay oldu

Türkiye'den gitti! İşte yeni mesleği

Türkiye'den gitti! İşte yeni mesleği

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.