Bir Zamanlar Kıbrıs 2. bölüm fragmanı heyecanlandırdı

Geçtiğimiz hafta TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayan, başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu,

Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu’nun paylaştığı “Bir Zamanlar Kıbrıs” yayınlanan ilk bölümüyle gündeme oturdu.

Dizinin yeni bölümünde; Makaryos Lefkoşa’nın düşürülmesi için emir verecek.

“Bir Zamanlar Kıbrıs”ın ikinci bölümünde neler olacak:

Köylerinden kasabalarından edilmiş 20 bin Kıbrıs Türkü gibi Kemal ve ailesi de göç yolunda uğradıkları

zulümle eksilerek yoluna devam etmektedir. Kemal bir yandan kafileye sahip çıkmalı diğer yandan kaçırılan

karısı ve kızına bir an önce ulaşmalıdır. Sampson’un özellikle İnci’yi neden kaçırdığı ortaya çıkarken, Makaryos son darbeyi indirme peşindedir; Lefkoşa düşürülecek, Türk liderler ele geçirilecektir. Ankaralı adaya ayak basar basmaz hem Lefkoşa’yı hem de göçenleri rahatlatmak için hamlelerine başlar ve

Kıbrıslı Mücahitlerle organize olmasıyla birlikte, Türkler ilk şoku atlatıp destansı vatan savunmalarını

başlatır.