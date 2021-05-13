Bir Zamanlar Kıbrıs bu hafta neden yok, final mi yaptı? Bir Zamanlar Kıbrıs’ın yeni bölümü ne zaman?

Ahmet Kural, Pelin Karahan ve Serkan Çayoğlu gibi başarılı isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi her hafta Perşembe akşam TRT1 ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. İlk bölümünden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen dizinin bu hafta yayınlanmayacak olması dizinin final yaptığına ilişkin söylentilere neden olurken, Bir Zamanlar Kıbrıs’ın yeni bölümü hakkında da araştırmalar devam ediyor.

BİR ZAMANLAR KIBRIS BU HAFTA NEDEN YOK, FİNAL Mİ YAPTI?

Heyecanla beklenen Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi bu hafta Ramazan bayramı nedeniyle ekranlarda olmayacak. Bununla birlikte dizinin final yapıp yapmayacağına dair bir açıklama gelmezken, reyting sonuçları oldukça iyi gelen dizinin final yapması şu an için beklenmiyor.

BİR ZAMANLAR KIBRIS’IN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Bu hafta 7. bölümü ile ekranlarda olması beklenen Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin yeni bölümünün 20 Mayıs Perşembe akşamı TRT1 ekranlarında yayınlanması bekleniyor.

BİR ZAMANLAR KIBRIS DİZİSİNİN KARAKTERLERİ VE OYUNCULARI

KEMAL- Ahmet Kural

İNCİ-Pelin Karahan

ANKARALI-Serkan Çayoğlu

AYŞE- Gülper Özdemir

SAMSON- Tayanç Ayaydın

RAUF DENKTAŞ- Devrim Saltoğlu

DERVİŞ- Hasan Küçükçetin

SITKİYE- Deniz Baytaş

PEMBE- Miray Akay

SALAHİ- Ahmet Somers

SANDY- Sümeyra Koç

DR. FAZIL KÜÇÜK- Hakan Güner

GRİVAS- Nebil Sayın