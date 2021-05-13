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Bir Zamanlar Kıbrıs bu hafta neden yok, final mi yaptı? Bir Zamanlar Kıbrıs’ın yeni bölümü ne zaman?

13.05.2021 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT1’in sevilen dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs, bu hafta ekranlarda olmayacak. Kıbrıs’taki Türklerin zorlu mücadelesinin anlatıldığı dizinin yeni bölümü merakla beklenirken, Bir Zamanlar Kıbrıs final mi yaptı sorusu da gündeme geldi.

Bir Zamanlar Kıbrıs bu hafta neden yok, final mi yaptı? Bir Zamanlar Kıbrıs’ın yeni bölümü ne zaman?

Ahmet Kural, Pelin Karahan ve Serkan Çayoğlu gibi başarılı isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi her hafta Perşembe akşam TRT1 ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. İlk bölümünden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen dizinin bu hafta yayınlanmayacak olması dizinin final yaptığına ilişkin söylentilere neden olurken, Bir Zamanlar Kıbrıs’ın yeni bölümü hakkında da araştırmalar devam ediyor.

BİR ZAMANLAR KIBRIS BU HAFTA NEDEN YOK, FİNAL Mİ YAPTI?

Heyecanla beklenen Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi bu hafta Ramazan bayramı nedeniyle ekranlarda olmayacak. Bununla birlikte dizinin final yapıp yapmayacağına dair bir açıklama gelmezken, reyting sonuçları oldukça iyi gelen dizinin final yapması şu an için beklenmiyor.

BİR ZAMANLAR KIBRIS’IN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Bu hafta 7. bölümü ile ekranlarda olması beklenen Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin yeni bölümünün 20 Mayıs Perşembe akşamı TRT1 ekranlarında yayınlanması bekleniyor.

Bir Zamanlar Kıbrıs bu hafta neden yok, final mi yaptı? Bir Zamanlar Kıbrıs’ın yeni bölümü ne zamann

BİR ZAMANLAR KIBRIS DİZİSİNİN KARAKTERLERİ VE OYUNCULARI

KEMAL- Ahmet Kural
İNCİ-Pelin Karahan
ANKARALI-Serkan Çayoğlu
AYŞE- Gülper Özdemir
SAMSON- Tayanç Ayaydın
RAUF DENKTAŞ- Devrim Saltoğlu
DERVİŞ- Hasan Küçükçetin
SITKİYE- Deniz Baytaş
PEMBE- Miray Akay
SALAHİ- Ahmet Somers
SANDY- Sümeyra Koç
DR. FAZIL KÜÇÜK- Hakan Güner
GRİVAS- Nebil Sayın

BİR ZAMANLAR KIBRIS KONUSU NEDİR?

1963’te Kıbrıs’ta mutlu bir yaşam süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlamasıyla diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar. Birbirlerinden ayrılmak zorunda kalan aile üyeleri kasabalarından sürülüp mecburi bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk’ün lideri haline gelir. Kıbrıs’ta yaşam savaşı devam ederken, Türkiye’den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise Lefkoşa’da olayların gidişatını değiştirir. Adada gizli bir kahraman haline gelen Ankaralı ve ayrı düştüğü nişanlısının hasretle ve yaşam savaşı ile iç içe giren aşkı da Dereli ailesinin hikayesi ile bütünleşir.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Kural Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi
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