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Bir Zamanlar Kıbrıs "Efsane" karakteri Demir Karahan kimdir? Demir Karahan kaç yaşında? Demir Karahan gerçek adı ne?

29.04.2021 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1 ekranlarında başlayan ve ilk bölümü itibariyle oldukça beğeni ile izlenen Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin kadrosuna yeni bir isim dahil oldu. Efsane lakabı ile tanınan bir Teşkilat görevlisine hayat veren Demir Karahan, izleyiciler tarafından merak edildi. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okurken Duygu Sağıroğlu ile tanışan Demir Karahan, okulunu bırakarak oyunculuğa başladı. Demir Karahan, Fransa’ya giderek Türk- Fransız ortak yapımı olan 4 filmde rol aldı.

Bir Zamanlar Kıbrıs "Efsane" karakteri Demir Karahan kimdir? Demir Karahan kaç yaşında? Demir Karahan gerçek adı ne?

Demir Karahan, oyunculuk hayatı boyunca onlarca filmde rol aldı. İlk kamera deneyimini ise 1968 yılında Kuyu filmi ile elde etti. Bu tarihten sonra ise birçok dizi ve filmde rol alan 77 yaşındaki Demir Karahan, son olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Usta oyuncu, dizide Ankaralı’nın geçmişine ışık tutma da büyük önemi olan Efsane karakterine hayat veriyor.

DEMİR KARAHAN KİMDİR?

Demir Karahan 25 Mart 1944 tarihinde Adana’da dünyaya geldi.

Avusturya Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okurken yönetmen ve senarist Duygu Sağıroğlu ile tanışan Karahan, öğrenimini yarıda bırakarak, 20'li yaşlarında kamera karşısına geçti. Türk - Fransız ortak yapımı bir filmde oynamak üzere Fransa'ya giderek orada 4 filmde rol aldı, yönetmen asistanlığı yaptı ve evlendi. Askerlik nedeniyle Türkiye'ye döndü. Sinemanın krize girdiği süreçte ticaret ve çiftçilikle uğraştı ve politikayla da ilgilenerek Adana DSP İl Başkanlığı görevinde bulundu, bu arada bir de gazete çıkardı. Strazbourg Türk Filmleri Haftasında yönetmen Osman Sınav ile karşılaşmasıyla aldığı teklif üzerine yeniden bir dizi filmle sinemaya döndü.

Oyuncu Melih Görgün'ün babası olan Demir Karahan, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olup, sanat hayatında oyunculuk dışında "Çark" adlı bir film senaryosu yazmış (1971) ve aynı filmin yönetmenliğini de üstlenmişti.

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DİZİ VE FİLMLERİNDEN BAZILARI

  • Bir Zamanlar Kıbrıs - Efsane – 2021
  • Baba Parası - 2020
  • Can Kırıkları - Behçet Sarı - 2018
  • Kardeş Payı - Enver Tokerli - 2014
  • Dedektif Memoli - 2011
  • Aşk Bir Hayal - 2011
  • Adanalı (dizi)-2010
  • M.A.T-2009
  • Tutsak - 2007

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  • Arka Sokaklar - 2006
  • Umut Adası - 2006
  • Kayıt Dışı - 2005
  • Kurtlar Vadisi - 2003
  • 12 Lejyoner - 2000
  • Deli Yürek - Ağabey - 1998-2002
  • Çıplaklar - 1971
  • Çark - 1971
  • Bırakın Öldüreyim - 1970
  • Kanunsuz Kardeşler - 1970
  • Yaşamak İçin Öldüreceksin - 1970
  • Linç- 1970
  • Cezaları Ölümdü - 1969
  • Kanlı Şafak - 1969
  • Hazreti Ali - 1969
  • Büyük Günah - 1968
  • Kuyu - 1968 Mehmet

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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Fransa Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi
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