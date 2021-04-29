Bir Zamanlar Kıbrıs "Efsane" karakteri Demir Karahan kimdir? Demir Karahan kaç yaşında? Demir Karahan gerçek adı ne?

Demir Karahan, oyunculuk hayatı boyunca onlarca filmde rol aldı. İlk kamera deneyimini ise 1968 yılında Kuyu filmi ile elde etti. Bu tarihten sonra ise birçok dizi ve filmde rol alan 77 yaşındaki Demir Karahan, son olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Usta oyuncu, dizide Ankaralı’nın geçmişine ışık tutma da büyük önemi olan Efsane karakterine hayat veriyor.

DEMİR KARAHAN KİMDİR?

Demir Karahan 25 Mart 1944 tarihinde Adana’da dünyaya geldi.

Avusturya Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okurken yönetmen ve senarist Duygu Sağıroğlu ile tanışan Karahan, öğrenimini yarıda bırakarak, 20'li yaşlarında kamera karşısına geçti. Türk - Fransız ortak yapımı bir filmde oynamak üzere Fransa'ya giderek orada 4 filmde rol aldı, yönetmen asistanlığı yaptı ve evlendi. Askerlik nedeniyle Türkiye'ye döndü. Sinemanın krize girdiği süreçte ticaret ve çiftçilikle uğraştı ve politikayla da ilgilenerek Adana DSP İl Başkanlığı görevinde bulundu, bu arada bir de gazete çıkardı. Strazbourg Türk Filmleri Haftasında yönetmen Osman Sınav ile karşılaşmasıyla aldığı teklif üzerine yeniden bir dizi filmle sinemaya döndü.