Birbirinden kullanışlı kampçılık ekipmanlarıyla unutulmaz bir kamp deneyimi yaşayın

Doğayla başbaşa kalmak ve stresten uzak kalmak isteyenler soluğu kamp yerlerinde alıyor. Doğru ekipmanlarla benzersiz bir kamp deneyimi yaşamak elbetteki çok kolay! Birbirinden işlevsel kampçılık ekipmanlarını sizler için liseteledik.

1- Bu çadırda çok rahat edeceksiniz

Üç kişilik kapasitesiyle size ve sevdiklerinize benzersiz bir kamp deneyimi yaşatacak ürün, UV ışınlarındandan ve sinek gibi haşerelerden sizleri koruyor.

3 Kişilik Kamp Çadırı Çift Katmanlı Mevsimlik Su Geçirmez Sineklikli Çadırı BURADAN inceleyebilirsiniz.

2- İçeceklerinizi daima serin tutun

Sıcak havalarda, içecekleri serin tutmak kampçıların en çok ihtiyaç duyduğu şey. Boyutları ve sade tasarımıyla yalnızca kamplarınızda değil günlük hayatınızda da yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz Stanley termos geniş hacme sahip bir ürün.

Stanley 1.9 lt Klasik Vakumlu Termosu BURADAN inceleyebilirsiniz.

3- Boyu küçük, marifetleri büyük…

Tek bir ekipman ile birden fazla işi halletmek istemez misiniz? Cevabınız evet ise Valkyrie İsveç Çakısı tam size göre. Bıçak olarak kullanılabildiği gibi makas, kapak açacağı, testere ve tirbüşon gibi birçok farklı şekilde kullanılabilen ürün, her kampseverin yanında bulundurması gereken önemli bir kamp ekipmanıdır.

Valkyrie Çok Fonksiyonlu Outdoor İsviçre Kamp Cep Çakısını BURADAN inceleyebilirsiniz.

4- Bir lambadan başka ne isteyebilirsin ki?

Hem çadırınızı hem de çadır dışındaki oldukça geniş bir alanı kolaylıkla aydınlatabilen SunniMix kamp feneri, bir fenerinden beklenenden daha fazlasını sizlere sunuyor. İçerisinde lokma seti, tornavida gibi kampçılıkta en çok işinize yarayacak araçları içerisinde bulunduran ürün, kamplarınızın vazgeçilmezi haline geliyor.

SunniMix LED Taşınabilir, 15'i 1 Arada Kamp Fenerini BURADAN inceleyebilirsiniz.

5- Kamplarda duş almak, kabusunuz olmasın!,

Özellikle uzun süreli kamplarda duş alabilmek, suya ulaşım ve duş için uygun bir yer bulma açısından oldukça zor. Roeam kamp duşu sayesinde duşunuz her zaman yanınızda! Taşınabilir yapısı ve pratik kullanımı ile kamplardaki duş sorununa son getiren ürün. Roeam kamp duşu, 20 litrelik haznesi ile 2 kişiye kadar rahat bir duş imkanını sizlere sunuyor.

Roeam 12 V elektrikli hazneli kamp duşunu BURADAN inceleyebilirsiniz.



