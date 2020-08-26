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Bircan Bali anne oldu! Bircan Bali'nin kızının adı ne oldu?

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2020 08:57 | Son Güncelleme

Söylemezsem Olmaz sunucusu olan ve hamileliği sebebiyle bu sezon ekranda olmayan Bircan Bali anne oldu. Bircan Bali doğumdan hemen sonra paylaşım yaptı.

Bircan Bali anne oldu! Bircan Bali'nin kızının adı ne oldu?

Söylemezsem Olmaz programındaki yorumlarıyla tanınan sunucu Bircan Bali anne oldu. Bircan Bali doğumdan hemen sonra bebeğinin ayaklarını paylaştı.

Bircan Bali paylaşımına "Ve hayat şimdi başladı... Demek bu ayaklardı bana her tekme attığında burnumu sızlatan sanki yeni doğmuş gibi beni hayata bağlayan... Demek sendin o tarifsiz duygu. Hayatımıza Hoşgeldin SAYGI KAREN GEZEN. Gül kokulu kızım hoşgeldin" notunu düştü.

BİRCAN BALİ'NİN KIZININ ADI NE?

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Avukat Murat Gezen ile evli olan Bircan Bali'nin kızı oldu. Bircan Bali kızının adını Saygı Karen koydu.

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